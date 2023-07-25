喀麥隆商業大城建築倒塌　死亡人數攀至37人

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一名資深消防官員與地區政府官員今天告訴法新社，這是喀麥隆史上最嚴重的悲劇之一，事件造成37人死亡、21人受傷，其中5人傷勢嚴重，並警告死亡人數可能增加。
喀麥隆城市發展部部長凱特查-柯特斯（Celestine Ketcha-Courtes）今天前往倒塌現場視察，她告訴媒體記者，這座不幸的建築物「並沒有獲得建築許可」。
一名居民告訴法新社，經過昨天到今天持續搜尋生還者後，救援人員試圖以挖土機清除瓦礫碎片。
杜阿拉的拉昆蒂尼（Laquintinie）醫院昨天表示，13名傷患被送到醫院，其中1名3歲女童和1名19歲女子已死亡。
昨天率先抵達現場的電腦科學家欽達（Prosper Tchinda）表示：「死亡人數可能還會增加。」他在電話中告訴法新社：「有一名倖存者逃了出來，身上只有擦傷，我們還發現一名嬰兒平安無恙。」
42歲的欽達住在距離倒塌現場步行約5分鐘路程處，他說「事發時，正在舉行某種播放著音樂的活動」。
不願透露全名的娜塔莉（Nathalie）也住在這個地區，她說那棟建築物有「問題」，而且屋況很差。
她表示：「牆上有裂縫，我們感覺它隨時有可能倒塌。這不是那種你會想住的地方。」
娜塔莉說她在聽到「一聲巨響」後便立刻趕到現場，並確認當時正在舉行派對。
欽達表示他「非常擔心」，他說：「不符標準的建築物太多了。每一棟都在沒有任何檢查的情況下建成。你會覺得市府相關部門沒有善盡職責。」（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1120725