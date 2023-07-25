吳亦凡遭判「13年刑期加驅逐出境」不服上訴！二審開庭登微博熱搜
在大陸擁有超高人氣的男星吳亦凡，2021年捲入性侵風波，他入獄至今將近2年，2021年11月北京市朝陽區人民法院宣判，吳亦凡需處13年有期徒刑外加驅逐出境。但吳亦凡不服上訴，今（25）日二審開庭，北京市第三中級人民法院為保護受害者隱私，決定不公開開庭，判決結果會另擇時間宣布。而吳亦凡進行二審開庭的相關關鍵字也衝上微博熱搜，引起網友熱烈討論。
記者賴禹妡/綜合報導
根據北京市朝陽區人民法院一審判決，吳亦凡被判強姦罪及聚眾淫亂罪，需執行有期徒刑13年，附加驅逐出境。但吳亦凡不服一審判決，向北京市第三中級人民法院提起上訴，消息曝光後，話題關鍵字也立即衝上微博熱搜。
吳亦凡今日迎來二審開庭，根據《中新社》報導，因為吳亦凡擁有加拿大國籍，為保障當事人的法律權益，相關單位在上訴二審法庭開議前，已經依照規定通知加拿大駐華大使館。另外，為了保護受害者的隱私，北京市第三中級人民法院宣布二審將採取閉門審議，判決結果將會另擇時間宣布。
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