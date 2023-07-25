監察院要查北流工程款爭議　柯文哲：我蓋我負責！總要有人做憨人

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柯文哲說，「今晚，我既為了7/29演唱會練唱憨人，就再做一次憨人，細數從頭。」北流從2004中央拍板，到2013年連續壁等基礎工程動土，整整花了10年，但原先文化部編列的預算，早就因為原物料上漲等因素不敷使用。他上任後，局處盤點後發現錢不夠，建議原規劃的表演廳、文化館、產業區從3個縮減為2個，但他認為三館缺一不可，更不能在品質上打折。
柯文哲表示，北市是中央委託的工程代辦機構，北市府必須向文化部爭取更多預算，其中有2.55億北市願分擔。但完工後廠商經過精算，再向市府提出一筆因延宕多年造成的監造費，經過公開的協調程序，雙方願意以1.9億和解，但要付這筆錢，北市必須先向文化部確認，由誰支出。他卸任前半年發函給文化部，原本希望在任內解決，若文化部拒付，北市可直接用二備金結清，不用留給下任收尾。誰知道這份公文旅行來來回回長達一年，到今年7月份文化部才正式回文確認不付錢。
柯文哲說，如今有監察委員大動作、要調查北流延宕等爭議，其實，早在2019年監察院就調查過了，當時的結論是，北流期程數度展延、預算執行失控，顯見多位中央及地方政府首長，執行效率不彰，致使台灣喪失流行音樂產業升級契機，對行政院、文化部、台北市政府 三個機關進行糾正。四年後，監察院要再調查一次收尾善後的柯文哲，甚至不排除祭出彈劾，他也只能尊重。
柯文哲表示，「有人問他，如果重來一次，你還會想辦法蓋完北流嗎？答案是『會』，總要有人做憨人，總要有人願意對歷史負責。」