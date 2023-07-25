「侯郭柯」再次同台？陳玉珍曝：3人將出席金門823戰役65週年公祭
國民黨23日召開全代會上，確定徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選，而黨主席朱立倫，也拋出「執政大聯盟」構想，讓外界關注是否會和鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲等在野陣營進行整合。今（25）日國民黨立委陳玉珍就透露，將在8月23日舉行的「八二三戰役追思公祭」，侯友宜、郭台銘、柯文哲都將出席，屆時有望見3人繼716遊行後再次同台。
記者林莞茜／綜合報導
今年適逢823砲戰65週年，國民黨立委陳玉珍今日接受訪問時表示，今年侯友宜、郭台銘都會出席在金門舉行的八二三戰役追思公祭，民眾黨也有安排柯文哲出席，至於民進黨總統參選人賴清德出席，陳玉珍稱目前不清楚，不過按往例中央政府都會派人參加。
陳玉珍說，兩岸關係對台灣來說相當重要，而1958年的八二三戰役更是奠定台澎金馬和平發展的基礎，她認為各陣營的參選人，都應該勇敢提出如何為台澎金馬帶來和平的理念、想法。
陳玉珍提到，侯友宜、郭台銘和柯文哲都會出席八二三戰役追思公祭，屆時三人將有望在「金門同台」，若成真，這也將是日前前立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢，在7月16日於凱道舉辦的居住、司法正義遊行後，三人再次同台。