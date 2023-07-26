杜蘇芮颱風「海陸警齊發」！週三上午暴風圈觸陸　劇烈雨彈轟2天

杜蘇芮颱風「放慢打轉」！最新6重點一次看　3地區明可能放颱風假

▲第五號颱風「杜蘇芮」來勢洶洶，清晨開始已經帶來第一波雨勢，接下來東半部、恆春半島、南高屏地區將有大雨或豪雨將下。（圖／記者葉政勳攝）
▲第五號颱風「杜蘇芮」來勢洶洶，清晨開始已經帶來第一波雨勢，接下來東半部、恆春半島、南高屏地區將有大雨或豪雨將下。（圖／記者葉政勳攝）

記者張嘉哲/綜合報導

第五號颱風「杜蘇芮」來勢洶洶，中央氣象局表示，最近幾小時中度颱風杜蘇芮稍微原地打轉、速度也放慢，現在到台灣前強度最強，預估今（26）日下午暴風圈會觸陸，將謂南台灣、東部地區帶來強烈降雨，不可不慎！氣象專家彭啟明一早也在臉書上貼出杜蘇芮颱風最新6大重點，趕快來掌握最新消息！

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彭啟明在臉書上貼出杜蘇芮颱風六大重點表示「今天風雨會持續加大，暴風圈可能通過的縣市朋友們，真的要提高警覺，做好準備。其他地方也會有陣雨，風速漸增」！

一、杜蘇芮颱風正逐漸靠近台灣海峽，影響日益加大。

二、預期今晚，恆春半島、台東、高屏等區域將進入暴風圈，強風豪雨可能出現。

▲杜蘇芮颱風最新路線，預估26日下午觸陸。（圖/中央氣象局）
▲杜蘇芮颱風最新路線，預估26日下午觸陸。（圖/中央氣象局）
三、明天，颱風將繼續西北移動，預計傍晚至午夜期間最接近台灣西南沿岸。

四、週五上午，颱風可能會在金門西南方的沿海登陸，颱風警報有可能解除。

五、花東地區、恆春半島、南高屏，以及外島的風雨情況將逐漸加大。

六、週五以後，颱風影響將逐漸減小，但天氣仍不穩定，需注意可能的局部大雷雨。

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▲從26日清晨開始，杜蘇芮颱風已經帶來第一波雨勢。（圖/中央氣象局）
而中央氣象局也發布豪大雨特報，受到颱風及外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天包括花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）地區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率；桃園、高雄山區及新北、宜蘭、屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

豪雨特報：宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

大雨特報：基隆市、新北市、桃園市、高雄市、屏東縣

陸上警報：台南、高雄、台東、屏東、恆春半島應嚴加戒備

根據氣象局預估的雨勢情況，27日可能會放颱風假的地區包括東半部、恆春半島以及南高屏地區最有機會，不過一切都等地方政府宣佈，也請當地民眾一定要做好防颱準備！

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▲氣象局預估今晚八點到27日早上八點的雨量，東部地區、恆春半島、南高屏地區注意大雨及豪大雨。（圖/中央氣象局提供）

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