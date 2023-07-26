杜蘇芮颱風「放慢打轉」！最新6重點一次看　3地區明可能放颱風假

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一、杜蘇芮颱風正逐漸靠近台灣海峽，影響日益加大。
二、預期今晚，恆春半島、台東、高屏等區域將進入暴風圈，強風豪雨可能出現。
三、明天，颱風將繼續西北移動，預計傍晚至午夜期間最接近台灣西南沿岸。
四、週五上午，颱風可能會在金門西南方的沿海登陸，颱風警報有可能解除。
五、花東地區、恆春半島、南高屏，以及外島的風雨情況將逐漸加大。
六、週五以後，颱風影響將逐漸減小，但天氣仍不穩定，需注意可能的局部大雷雨。
而中央氣象局也發布豪大雨特報，受到颱風及外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天包括花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）地區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率；桃園、高雄山區及新北、宜蘭、屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。
豪雨特報：宜蘭縣、花蓮縣、台東縣
大雨特報：基隆市、新北市、桃園市、高雄市、屏東縣
陸上警報：台南、高雄、台東、屏東、恆春半島應嚴加戒備
根據氣象局預估的雨勢情況，27日可能會放颱風假的地區包括東半部、恆春半島以及南高屏地區最有機會，不過一切都等地方政府宣佈，也請當地民眾一定要做好防颱準備！
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