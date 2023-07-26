杜蘇芮颱風「海陸警齊發」！週三上午暴風圈觸陸　劇烈雨彈轟2天

杜蘇芮颱風「雨彈開炸2天」！全台風雨時程曝光　8縣市豪大雨特報

▲杜蘇芮颱風已經來到家門口！致災性降雨不可輕忽，從26日深夜開始，全台各地開始降下第一波雨勢。（圖/NOWnews攝影中心）
▲杜蘇芮颱風已經來到家門口！致災性降雨不可輕忽，從26日深夜開始，全台各地開始降下第一波雨勢。（圖/NOWnews攝影中心）

記者張嘉哲/綜合報導

杜蘇芮颱風已經來到家門口！致災性降雨不可輕忽！中央氣象局發布陸上颱風警報之後，從凌晨開始，杜蘇芮颱風已經開始帶來第一波降雨，而氣象局也針對東半部地區、南高屏、恆春半島發布大雨或豪雨特報，防颱工作一定要做好！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也特別製作全台風雨時程，帶你一圖掌握最新資訊！

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，即便「杜蘇芮颱風」稍微南偏了一點，但還是近兩年對台影響最大颱風！外加風場龐大、暴風範圍寬廣的特性，對各地仍有相當影響，預計從26日晚間開始到27日一整天是對台灣影響最劇烈的時刻，而週五上半天之後，颱風登陸中國，影響結束。

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▲杜蘇芮颱風「風雨時程表」，影響較大的為東半部地區、恆春半島以及南高屏地區。（圖/台灣颱風論壇｜天氣特急）
至於杜蘇芮颱風強度封面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，杜蘇芮目前已達生命巔峰，直逼強颱，但隨後遇台菲兩國陸地而減弱，預計將以中颱上限接近台灣，目前受到呂宋島地形影響，有點小打轉的現象，但未來整體路徑，大致還是會朝西北方向前進。

而中央氣象局也發布豪大雨特報，受到颱風及外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天包括花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）地區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率；桃園、高雄山區及新北、宜蘭、屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

豪雨特報：宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

大雨特報：基隆市、新北市、桃園市、高雄市、屏東縣

陸上警報：台南、高雄、台東、屏東、恆春半島應嚴加戒備

氣象局提醒，杜蘇芮中心目前在鵝鑾鼻南南東方海面，向西北西轉西北移動，其暴風圈已進入巴士海峽近海，對高雄、台東、屏東、恆春半島將構成威脅。今、明兩天是颱風最靠近時候，颱風熱區主要在東半部、南部，以及後續的澎湖金門，需做好防颱準備，中部以北則相對影響小。

▲氣象局預估今晚八點到27日早上八點的雨量，東部地區、恆春半島、南高屏地區注意大雨及豪大雨。（圖/中央氣象局提供）
▲氣象局預估今晚八點到27日早上八點的雨量，東部地區、恆春半島、南高屏地區注意大雨及豪大雨。（圖/中央氣象局提供）

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