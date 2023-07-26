國民黨北市前議長陳錦祥欠債近2億！大安區房產以285萬元遭法拍
台北市議會前議長、議員陳錦祥欠債近2億元，遭多名債權人持本票向法院聲請強制執行獲准，名下7處不動產遭查封、議會薪資被扣，其中一處位於大安區仁愛路12坪的不動產，本（7）月11日以285萬1680元拍定。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，陳錦祥是連任多屆議員，並曾任過國民黨團書記長、台北市議會議長，不過本屆大選角逐連任議長失利；陳錦祥也曾陷入政治「黑金」風波，由於去年前台北市長柯文哲曾嗆聲國民黨，「北台灣哪個議長不是（黑道）？」，陳錦祥更當場抱怨「被你害到」，強調自己絕非黑道，擔心民眾誤信。
根據監察院的財產申報資料，陳錦祥名下擁有北市信義區、大安區、新北市、基隆市持有42筆土地，還有15筆房屋，但是債務高達近2億，多為購屋貸款、週轉金與企業投資。
近期，有10多名債權人持陳錦祥親簽的本票向台北地院聲請強制執行，其中李姓債主持4張本票總額5850萬，含面額為2張700萬、1張2000萬、1張2450萬；另名葉姓債主也持1458萬本票。
台北地院核准強制執行後，查扣陳錦祥議會薪資及7筆不動產，根據法拍屋系統查詢，陳錦祥位於大安區仁愛路四段約11坪大的房地，法院以280萬元作為拍賣底價，7月11日以285萬1680元拍出。