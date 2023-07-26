吃藥擔心副作用？療痘「心」選擇，擁有健康肌膚不是夢！

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夏天防曬又怕毛孔阻塞 痘痘反覆發炎好困擾紫外線因地球暖化日趨嚴重，對皮膚屏障導致的傷害加劇，出門在外必定要做足防曬，但某些對防曬用品過敏、痘痘頻繁發炎、肌膚較敏感的民眾而言，塗抹厚重的防曬乳又可能引起毛孔阻塞，如此惡性循環，痘痘滿臉擴散，令人困擾。知名醫美診所蔡正浩院長表示，痘痘的問題可以很簡單，但放著不管易引發嚴重狀況，如鼻子周圍的痘痘若經常摳弄出現傷口感染，處理不當可能造成蜂窩性組織炎，因此建議皮膚有異狀時，首先還是尋求皮膚科醫師的幫助，找到根本原因處理。局部痘痘可塗抹酸類藥膏控制，若膚況較糟經醫師評估後通常會採用口服A酸的方式做治療。
見證奇「肌」！安心治痘療程舒適零負擔如果是懷孕、備孕的女性，或是肝功能指數異常、不想吃藥擦藥的患者，以光養膚的心動光是一個新選擇，蔡正浩院長提到，這種不用藥物即能改善痘痘的療程，可以說是患者的救星。以往雷射在治療痘痘上，可能在一定程度便有所停滯，心動光很大的好處是：施打兩三次幾乎就能回到原先沒有長痘的樣子，嚴重發炎的痘痘，在心動光特定波長的治療下施打一次即能大幅度減少，再配合調整生活作息及飲食習慣，少吃高油脂、甜食等高GI食品，通常持續三個月膚況就有明顯改變，想要效果更好在和醫師討論後也能搭配口服用藥，但若是臉部有傷口已經把痘痘摳破，則建議先服用抗生素穩定膚況後再進行療程。
而心動光的術後保養非常簡單，只要保濕防曬就好，幾乎不會有傷口、無修復期，施做完皮膚會粉粉嫩嫩的。除此之外心動光也可以治療肝斑、色素不均勻、血管瘤等皮膚障礙，讓皮膚看起來光澤有彈性，運用範圍很廣泛，再加上AI人工智慧的導入，作用更精準，可說是未來儀器的標竿。想了解心動光的奧妙，可向專業醫師請教。
找出痘痘成因 擺脫惱人危肌蔡正浩院長提醒，正在吃A酸、擦拭酸類或是藥膏的患者，切記做好防曬，善加利用帽子、遮陽傘等物理性防曬方式，否則因為光敏感而生成色素導致肌膚暗沉就本末倒置了。痘痘的成因很多種，包括經期賀爾蒙紊亂、熬夜生活作息不正常、飲食偏愛吃油炸物、乳製品等或高熱量食品，加上高溫環境的影響，種種情況都可能造成痘痘產生，而除了靠藥物及療程幫助，更要找出根本原因做改善，向專業醫師諮詢，痘痘才不容易反覆發作甚至惡化！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58594
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