陳玉珍喊8成議長挺郭台銘 藍委質疑口誤：不熟國民黨派系、組織
國民黨總統參選人侯友宜整合遭遇危機，國民黨立委陳玉珍指稱全台8成議長對鴻海創辦人郭台銘「寄予厚望」，引來侯競選辦公室發言人黃子哲痛批「珍亂」，只會讓人看笑話，並要求陳公布是哪些議長。對此，國民黨立委李德維今（26）日受訪認為陳是「口誤」非八成，並指陳對國民黨派系與組織不太熟悉。
記者翁子竣／台北報導
陳玉珍昨受訪時表示，全台各地大部分8成議長都對郭台銘「寄予厚望」，泛藍陣營期望整合，盼黨中央提出方法，促成非綠力量站在一起。此言一出，黃子哲則在臉書發文要求陳玉珍，應公布是哪些議長？否則就是標準的假消息。
黃子哲也說，陳玉珍過去曾提國民黨有過半數中常委支持提名郭台銘，「到底是陳委員算術不好？還是算計人太好？只有她自己最清楚」。他認為，這樣「珍亂」只會讓人看笑話，兩敗俱傷讓民進黨得逞。
李德維今上午受訪說，陳玉珍是立法院的好同事，但加入國民黨時間稍微短一點，對國民黨各派系或黨務組織沒那麼熟，「八成我認為是口誤，不是數學不好」。李德維說，八成這數字，跟他了解的事實差距很遠，雖跟陳在立法院很熟，但對國民黨黨務系統了解仍要加油。
國民黨立委謝衣鳳受訪則強調，黨內不管是任何委員或地方民代，大家應該要團結，完成過半民意支持的政黨輪替目標。他表示，不管郭台銘或前高雄市長韓國瑜，都是國民黨在野重要一份子，大家應該要共同團結合作，下架民進黨政黨輪替，是目前在野最重要目標。