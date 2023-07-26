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咖啡內含「特定物質」！可防阿茲海默症等疾病
阿茲海默症是失智症最常見的病因之一，早期病徵多為記憶力衰退，或是對時間、地點、人物辨認能力異常，屬於神經退化性疾病，且病程為進行性退化、症狀不可逆，其疾病機制與腦部組織內的「tau 蛋白」異常累積相關，但實際機轉尚不明確。
近期一項義大利維羅納大學（University of Verona）的研究使用中度烘焙的研磨咖啡、經過咖啡機，處理後得到咖啡萃取物，另使用咖啡因、金雀異黃酮等物質標準品進行實驗，發現前述物質均能削弱 tau 蛋白在重複區域聚集的能力。
此外，該研究指出，咖啡萃取物可以調節 tau 蛋白縮合物的穩定性和成熟度，即咖啡萃取物有可能干擾 tau 蛋白累積，預防阿茲海默症等疾病發生，團隊推估，適量的咖啡攝入，可調節 tau 蛋白聚集和毒性，未來有可能成為預防和治療 tau 蛋白相關疾病的方向之一。
三合一咖啡不推薦！趕時間濾掛式也行
長年鑽研咖啡與人體健康關連的台大醫學院榮譽教授張金堅表示，很多文獻已指出，喝咖啡者的失智症、阿茲海默症進程會較為緩慢，且飲用「去咖啡因」的咖啡，同樣可以產生類似效果，但始終無法確定是哪些成分產生作用，本次研究為此一現象提供提供了進一步的良好佐證。
至於本次研究使用的是咖啡豆經咖啡機處理得到的咖啡，市售濾掛式咖啡、三合一咖啡是否與其成份上有明顯差異，張金堅說，最好的咖啡是買烘培後的咖啡豆、在保存期限內自行研磨後沖泡，但若趕時間，濾掛式咖啡應該也可以接受，但三合一即溶咖啡往往包含糖分、奶精等其他添加物，相較之下不是那麼健康，也比較不建議飲用。
咖啡飲用要適量！晚上睡好更重要
不過，失智症人口在高齡化、超高齡化下持續增加，張金堅說，雖有藥物出現，但其效果仍相當有限，咖啡被發現此一好處，個人持肯定態度，也鼓勵民眾適量飲用咖啡，但仍需注意鈣質流失、影響腸胃蠕動、刺激胃食道逆流、午後飲用可能導致晚間失眠等問題，民眾務必視自己的身體情況適量飲用。
但對於此一研究，振興醫院神經內科主任級醫師賴達昌持相對保留態度，他指出，除了tau蛋白，beta類蛋白等其他物質堆積也是阿茲海默症的重要成因之一，而目前已知良好的睡眠有助於清除腦部的tau蛋白與beta類蛋白，相較之下更建議民眾保持良好睡眠來降低阿茲海默症等神經退化疾病的發生。
文／林志怡 圖／孫沛群
諮詢專家：乳癌防治基金會董事長張金堅、振興醫院神經內科主任級醫師賴達昌
參考資料：Espresso Coffee Mitigates the Aggregation and Condensation of Alzheimer′s Associated Tau Protein
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 國外研究揭咖啡防失智關鍵物質！專家提飲用攻略「這款」咖啡不建議