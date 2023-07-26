侯辦嗆「珍亂」非全台8成議長挺郭 陳玉珍：繼續穿國王的新衣
鴻海創辦人郭台銘獨立參選風聲不斷，國民黨立委陳玉珍昨喊全台8成議長對鴻海創辦人郭台銘「寄予厚望」，引發黨內議論。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲隨後批評「珍亂」，並要求陳公布是哪些議長。對此，陳玉珍今（26）日則在臉書發文諷刺，盼反擊民進黨效率跟打自己小雞一樣快，他還意有所指說，「繼續穿著國王的新衣好了。」
記者翁子竣／台北報導
力挺郭台銘的陳玉珍昨受訪指稱，不只屏東縣議長議長周典論、彰化縣議會議長謝典林，全台各地大部分8成議長都對郭台銘「寄予厚望」，無論基層或民眾，泛藍陣營都期望能夠整合，盼黨中央提出方法，促成非綠力量站在一起。
針對此番言論，黃子哲在臉書發文質疑，如果陳委員是意有所指，就請公布是哪些議長？否則就是標準假消息。他痛批，誤己就算了，但陷人於不義就罪孽深重了；過去陳也曾說，國民黨有過半數的中常委支持提名郭台銘，「到底是陳委員算術不好?還是算計人太好?只有她自己最清楚」，這樣「珍亂」只會讓人看笑話。
不過，陳玉珍昨則在臉書發文再回應，「希望反擊民進黨的效率跟打自己的小雞一樣快，繼續穿著國王的新衣好了」。據媒體報導，陳玉珍被問及事情原委，她則表示「為了遵照侯辦意思，展現國民黨團結，所有的議長都是支持侯友宜，國王的新衣非常美麗。」