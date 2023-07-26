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柯文哲堅持北流1.9億爭議款用二備金　蔣萬安：先墊付再編預算

▲台北市長蔣萬安接受媒體聯訪（資料照／記者邱新博攝）
▲台北市長蔣萬安接受媒體聯訪（資料照／記者邱新博攝）

記者邱新博／台北報導

台北流行音樂中心1.9億元工程款爭議持續延燒，該款項月增80萬利息，至今累計已破千萬，引發蔣市府與前朝柯文哲市府、甚至民眾黨的交火。柯文哲25日晚間在臉書發布影片稱「我蓋我負責」，並堅持動用第二預備金付款。對此台北市長蔣萬安今（26）日回應，目前研議用市府經費先行墊付避免產生利息，再於113年預算中編列；他也強調「不是使用二備金」。

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蔣萬安26日早上出席文山區里長座談，被問及北流工程爭議款，蔣萬安表示，「我的立場就是面對問題，解決問題」，也是市府團隊一直以來的態度，向北流的調解款項，已經研議先用墊付的方式，避免一直產生利息，以市民權益為最優先的考量。

蔣萬安說，墊付經過議會同意通過後，就可以先行支付，避免一直產生每個月80萬的利息，之後再編列113年預算或追加減方式償付，並且向文化部爭取。

蔣萬安說明，墊付不是使用二備金，經過與主計處討論，墊付事先用一筆市府的經費，「但也需要議會同意」，這是目前考慮最快的方式，再用113年預算或追加減預算方式償付，並持續跟文化部爭取。

蔣萬安提及，新市府面對各項問題，也讓他們重新思考，過去很多沒建立的制度，或整體流程沒那麼完備、施政作為思考沒那麼周延的地方，需要重新做檢視；從北流1.9億元調解款項來看，當時法務局並沒有在最早時刻即時掌握、提供法律專業意見，或對整個案件進度進行相關管控，或是從外部提供專業評估。

蔣萬安指出，所以在昨天的市政會議上，法務局也提出了一個建議，未來來不只是訴訟，包括仲裁調解等案件，只要標的金額超過1000萬元，就必須知會法務局，希望能建立一個制度，將整個流程更周延，才是確保市民權益的關鍵。

對於年底的總預算是上任後第一次編列總預算案，有沒有什麼特別的規劃？蔣萬安說，目前正在積極編列明年的總預算，各局處非常認真且用心，擬了非常多短中長期的規劃，當然這個部分會通盤來檢視，因為各局處都有想要做的、也有部分是跨局處的，接下來確定要送到議會後會來跟市民做個報告。

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