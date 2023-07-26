柯文哲堅持北流1.9億爭議款用二備金　蔣萬安：先墊付再編預算

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蔣萬安說，墊付經過議會同意通過後，就可以先行支付，避免一直產生每個月80萬的利息，之後再編列113年預算或追加減方式償付，並且向文化部爭取。
蔣萬安說明，墊付不是使用二備金，經過與主計處討論，墊付事先用一筆市府的經費，「但也需要議會同意」，這是目前考慮最快的方式，再用113年預算或追加減預算方式償付，並持續跟文化部爭取。
蔣萬安提及，新市府面對各項問題，也讓他們重新思考，過去很多沒建立的制度，或整體流程沒那麼完備、施政作為思考沒那麼周延的地方，需要重新做檢視；從北流1.9億元調解款項來看，當時法務局並沒有在最早時刻即時掌握、提供法律專業意見，或對整個案件進度進行相關管控，或是從外部提供專業評估。
蔣萬安指出，所以在昨天的市政會議上，法務局也提出了一個建議，未來來不只是訴訟，包括仲裁調解等案件，只要標的金額超過1000萬元，就必須知會法務局，希望能建立一個制度，將整個流程更周延，才是確保市民權益的關鍵。
對於年底的總預算是上任後第一次編列總預算案，有沒有什麼特別的規劃？蔣萬安說，目前正在積極編列明年的總預算，各局處非常認真且用心，擬了非常多短中長期的規劃，當然這個部分會通盤來檢視，因為各局處都有想要做的、也有部分是跨局處的，接下來確定要送到議會後會來跟市民做個報告。