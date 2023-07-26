細胞療法＋１　癌症整合性治療新趨勢

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什麼是細胞治療？ 擴增好細胞攻打癌細胞細胞治療是透過施打特定之細胞，例如免疫細胞、幹細胞、其他體細胞等，來治療病人疾病。細胞治療依其目的，可分為兩大類：癌症治療與再生醫學。衛生福利部於107年9月發布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法（簡稱特管辦法）」，開放自體免疫細胞、自體脂肪幹細胞、自體骨髓間質幹細胞、自體纖維母細胞及自體軟骨細胞等6類細胞治療技術可於國內核准之醫療機構施行，範圍相當廣泛，提供醫師及病人更多元的治療選擇。
細胞治療流程１醫生諮詢規劃。
２治療前檢查。
３癌症治療前抽血檢驗。
４抽血培養14-21天，分離淋巴球並擴增培養。
５回收細胞，開始注射治療。
免疫細胞治療機轉１腫瘤細胞死亡後，會釋放癌細胞的抗原。
２免疫系統中的癌症抗原呈現細胞APC，如樹突細胞（Dendritic Cell,DC）、巨嗜細胞等，將腫瘤抗原呈現給細胞。
３刺激未活化的細胞，使其變成活化型細胞。
４活化型細胞攻擊腫瘤後，會使腫瘤細胞死亡。
適用癌症種類頭頸癌
頭頸部鱗狀細胞癌
腦瘤
鼻咽癌
食道癌
乳癌
非小細胞癌
胃癌
胰臟癌
肝癌
大腸直腸癌
卵巢癌
輸卵管癌
子宮頸癌
女性腹膜癌
腎臟惡性腫瘤
細胞療法合併治療 國際已有廣泛研究醫師表示，台灣特管辦法目前規範細胞治療只能用於經標準治療無效之第1-3期和實體癌第4期。這一類病人往往需多面性治療（multi-modality treatment）才能控制病情，也因此細胞治療需搭配化療、放療、標靶、荷爾蒙等治療同步進行。至於如何銜接與搭配既有的癌症治療，需經過臨床腫瘤醫師嚴謹的規劃。
標靶治療：
傳統化療是好壞細胞通殺，標靶治療則是阻斷癌細胞生長的訊號途徑。合併細胞療法可以抑制血管新生，提升放射線治療的腫瘤破壞效果。
化學治療：
透過細胞治療促使癌細胞死亡，增加腫瘤抗原呈現訊號，增強毒殺腫瘤的功能。化療後結合輔助性細胞治療，可提高細胞治療之療效。目前已知許多化療藥物可幫助殺死抑制免疫反應之細胞，然而化療藥物皆有細胞毒性，因此合併治療的時間即是治療成敗的關鍵因素。
放射線治療：
研究已證實任何模式之放療，如EBRT、IMRT、電腦刀、螺旋刀、質子治療、重粒子治療等，皆可藉由損害相關分子模式（Damage-associated molecular pattern, DAMP）增加腫瘤之免疫原性（immunogenicity），藉此活化樹突細胞（Dendritic Cell,DC）並增加特異性免疫。放療引起之發炎反應，也可增加腫瘤之細胞黏著分子（cell adhesion molecules）藉此促進免疫細胞滲入腫瘤。
免疫檢查點抑制劑：
此種治療主要作用為調控腫瘤表面及T細胞表蛋白，避免PD-1、PDL-1、CtLA4 等蛋白抑制自身免疫系統，腫瘤也會藉由此類蛋白躲過自身免疫監測。藉由單株抗體將此類蛋白抑制後，身體的免疫系統就可再次辨識腫瘤基因。若病人產生嚴重副作用，則轉換成低細胞劑量治療。必要時可減少免疫檢查點制劑之劑量，依日本的臨床經驗顯示，合併細胞治療時，免疫檢查點抑制劑劑量可降低至原始劑量之1/3，仍可有效控制腫瘤進展，且減少副作用。
張晟瑜提醒，由於癌症免疫細胞治療為較新穎、創新的治療方式，目前自費金額較高，以治療非小細胞肺癌為例，單次約20-25萬新台幣，療程次數依個別患者情況而定。若民眾對於癌症免疫細胞治療有興趣但經濟上難以負擔，目前也有許多臨床試驗正在進行中，皆可主動與主治醫師討論並詢問。
哪裡可以進行細胞治療、是否合法？衛福部推出「細胞治療技術資訊專區」，主要分為「認識細胞治療」、「細胞治療哪裡找」及「檢舉專區」。對於已核准之細胞治療計畫，民眾可於「細胞治療哪裡找」進行搜尋，依據治療器官部位（疾病）、地區、費用或醫院規模，查詢到合法的細胞治療技術資訊。
「認識細胞治療」專區則提供細胞治療相關衛教資訊，邀請國內專家撰寫細胞治療新知，讓民眾對於細胞治療技術有正確的認識，以利與主治醫師充分溝通選擇合適的治療。此外，民眾也可連結至「台灣臨床藥物資訊網」，了解執行中之細胞治療臨床試驗，或想尋求參加管道者，均可於該網站查到相關資訊。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58664
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