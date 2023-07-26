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〈學貓叫〉馮提莫罹患甲狀腺癌晚期！女性甲狀腺癌風險高 3 倍，出現 5 症狀快就醫

〈學貓叫〉馮提莫罹患甲狀腺癌晚期！女性甲狀腺癌風險高 3 倍，出現 5 症狀快就醫
〈學貓叫〉馮提莫罹患甲狀腺癌晚期！女性甲狀腺癌風險高 3 倍，出現 5 症狀快就醫

Heho健康

在抖音上擁有超過 2400 萬粉絲追蹤，有「大陸第一網紅」封號的大陸歌手馮提莫，以一首夯歌〈學貓叫〉走紅，開始往演藝圈發展，後續演唱電視劇、電影的插曲，去年 12 月合約到期，無預警淡出螢光幕，更減少更新社群平台。

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昨日（24）她在微博發文，坦言確實確診了甲狀腺癌晚期，不過她已經做了手術，而且手術很成功。同時並曬出病床照跟手術過後的疤痕照，令許多粉絲相當不捨。

根據最新衛生福利部 108 年癌症登記報告，甲狀腺癌在十大癌症發生率排行位居第七名，為內分泌系統常見的癌症。進一步分析性別資料，甲狀腺癌並未進入男性癌症發生排行前十名，卻在女性十大癌症發生排名第四名，顯示甲狀腺癌好發於女性。

半數 50 歲以上女性都有甲狀腺結節！約 5 %會成為癌症

甲狀腺位在頸部氣管的前方及兩旁，形狀像美麗的蝴蝶結。北投健康管理醫院主任沈彥君表示，甲狀腺結節好發於女性，且年紀愈大愈常見，50歲以上女性，平均50%患有甲狀腺結節，雖僅約5%會惡化成甲狀腺癌，但當超音波檢查發現結節的形態有疑慮時，醫師會安排進一步的細針穿刺及細胞學檢查來評估是否有癌細胞存在。



甲狀腺癌預後普遍良好！醫：早期治療存活率高達 95 %

甲狀腺癌根據病理診斷不同，疾病的發展和預後也會有差異，主要包括以下五種類型：甲狀腺乳突癌、甲狀腺濾泡癌、甲狀腺髓質癌、甲狀腺未分化癌、甲狀腺淋巴癌

大多數人罹患的甲狀腺癌是乳突癌（佔八成以上，好發於20至45歲女性），其次為濾泡癌（近一成，好發於40至50歲年齡層），這兩種類型的甲狀腺癌，若能在疾病早期就診斷出來並且接受治療，預後都相對其他癌症要好，10年存活率可達90～95%。

沈彥君表示，遵從醫囑盡快接受治療並持續追蹤，大多數病友都可以繼續享受人生，但若發現較晚，癌細胞往往已經由淋巴或血液轉移到其他組織器官，第四期10年存活率僅約50%。 甲狀腺髓質癌若能早期診斷，5年存活率可達80～90%，第四期的5年存活率則約25%；甲狀腺未分化癌發生率低，但進展較快且死亡率較高，5年存活率僅約5%。

圖片來源:photoAC
圖片來源:photoAC


出現 5 種症狀，儘速進行超音波檢查

沈彥君提醒，甲狀腺癌在早期大多無明顯不適，單靠症狀相當難以察覺，需定期以超音波檢查才有機會早期診斷。她提醒，當出現脖子有以下症狀，應立即就醫安排檢查以確認是良性的甲狀腺結節腫大或惡性腫瘤所致。

  1. 局部腫大或腫塊
  2. 頸部疼痛
  3. 吞嚥困難、容易嗆到
  4. 持續性咳嗽、聲音沙啞
  5. 呼吸困難
甲狀腺的評估除了理學檢查的視診及觸診，最重要且方便的影像檢查是甲狀腺超音波，檢查時間短、不具放射線，可清楚檢視每個角落，找出可疑的結節，搭配細針穿刺細胞學檢查，提高癌症診斷率。超音波還可評估鄰近的淋巴結是否有異常或轉移的可能，做為後續專科醫師治療方針的參考。

沈彥君 醫師
沈彥君 醫師


文／黃慧玫、圖／黃懷賢

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 〈學貓叫〉馮提莫罹患甲狀腺癌晚期！女性甲狀腺癌風險高 3 倍，出現 5 症狀快就醫

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