我是廣告 請繼續往下閱讀
根據最新衛生福利部 108 年癌症登記報告，甲狀腺癌在十大癌症發生率排行位居第七名，為內分泌系統常見的癌症。進一步分析性別資料，甲狀腺癌並未進入男性癌症發生排行前十名，卻在女性十大癌症發生排名第四名，顯示甲狀腺癌好發於女性。
半數 50 歲以上女性都有甲狀腺結節！約 5 %會成為癌症
甲狀腺位在頸部氣管的前方及兩旁，形狀像美麗的蝴蝶結。北投健康管理醫院主任沈彥君表示，甲狀腺結節好發於女性，且年紀愈大愈常見，50歲以上女性，平均50%患有甲狀腺結節，雖僅約5%會惡化成甲狀腺癌，但當超音波檢查發現結節的形態有疑慮時，醫師會安排進一步的細針穿刺及細胞學檢查來評估是否有癌細胞存在。
甲狀腺癌預後普遍良好！醫：早期治療存活率高達 95 %
甲狀腺癌根據病理診斷不同，疾病的發展和預後也會有差異，主要包括以下五種類型：甲狀腺乳突癌、甲狀腺濾泡癌、甲狀腺髓質癌、甲狀腺未分化癌、甲狀腺淋巴癌。
大多數人罹患的甲狀腺癌是乳突癌（佔八成以上，好發於20至45歲女性），其次為濾泡癌（近一成，好發於40至50歲年齡層），這兩種類型的甲狀腺癌，若能在疾病早期就診斷出來並且接受治療，預後都相對其他癌症要好，10年存活率可達90～95%。
沈彥君表示，遵從醫囑盡快接受治療並持續追蹤，大多數病友都可以繼續享受人生，但若發現較晚，癌細胞往往已經由淋巴或血液轉移到其他組織器官，第四期10年存活率僅約50%。 甲狀腺髓質癌若能早期診斷，5年存活率可達80～90%，第四期的5年存活率則約25%；甲狀腺未分化癌發生率低，但進展較快且死亡率較高，5年存活率僅約5%。
出現 5 種症狀，儘速進行超音波檢查
沈彥君提醒，甲狀腺癌在早期大多無明顯不適，單靠症狀相當難以察覺，需定期以超音波檢查才有機會早期診斷。她提醒，當出現脖子有以下症狀，應立即就醫安排檢查以確認是良性的甲狀腺結節腫大或惡性腫瘤所致。
- 局部腫大或腫塊
- 頸部疼痛
- 吞嚥困難、容易嗆到
- 持續性咳嗽、聲音沙啞
- 呼吸困難
文／黃慧玫、圖／黃懷賢
延伸閱讀：
半數50歲女有甲狀腺腫瘤！把握3個「5」遠離甲狀腺癌
麵包要少吃？ 美醫：無麩質飲食，讓大腦遠離發炎失智
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 〈學貓叫〉馮提莫罹患甲狀腺癌晚期！女性甲狀腺癌風險高 3 倍，出現 5 症狀快就醫