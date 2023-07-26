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然而，白內障手術非一勞永逸，如果使用材質不佳的人工水晶體，還可能有二次白內障的風險。如何預防二次白內障、擁有符合生活需求的人工水晶體，一起聽聽專業醫師的說法。
術後擔心二次白內障？ 晶體材質是關鍵
白內障手術後，仍可能有二次白內障的風險？四季眼科院長黃富誠醫師指出，二次白內障並不是真的白內障，而是支撐人工水晶體的囊袋後囊部分發生纖維化細胞增生，使得視力逐漸模糊，稱為「後發性白內障」。
此時，只要使用雷射治療來清除膜狀纖維化增生，即可恢復視力，不需要再次開刀。他提到：「後發性白內障與細胞增生有關，無法預期那些人是高風險族群，但可藉由慎選人工水晶體來預防」。
黃富誠醫師表示，可選擇具有 360 度環繞方邊設計的人工水晶體，材質經過特殊處理與設計，進而預防纖維化細胞增生，減少二次白內障的發生。
延焦散光人工水晶體，同時解決白內障與散光
除此之外，挑選人工水晶體時，醫師還會依據患者的眼睛狀況、用眼需求、術後期待等條件來進行建議。黃醫師說：「人工水晶體已經相當進步，針對患者的各種用眼需求都已有相對應的人工水晶體可幫忙」。
他進一步說明，日前健保署最新核可新類別「新一代延焦散光人工水晶體」，透過特殊設計，更可有效且同時解決白內障與散光兩問題，提供患者術後精準、確實的遠至中距離的清晰視力。
黃富誠醫師指出，新一代延焦散光人工水晶體能提供日常生活最常使用的中距離視力 (大約一個手臂的距離)，讓患者在白天時，能清晰的使用桌機筆電、開車看導航、下廚打掃等，提升生活便利性。
再加上低夜間光學干擾及不過濾健康藍光特性，能提升夜間視力清晰度、避免眩光現象，照顧患者的夜間安全。像是夜間開車看紅綠燈，以及參與運動賽事等，除了夜間駕車更安全，也能提升日常生活品質。
透過術前詳細評估與溝通，增加術後滿意度
黃富誠醫師分享，他曾經幫一位 70 多歲的老先生進行白內障手術，患者有散光問題，但同時有夜間開車以及中遠距離的用眼需求，因此建議置換了延焦散光人工水晶體，可以滿足其需求，但唯一缺點是看近時會稍微模糊。
他說：「為了讓老人家在術後不用戴老花眼，在手術時，非主力眼特別保留了一點近視，而非完全矯正到 1.0，讓老伯伯術後看近也能清楚，無須另外配戴老花眼鏡。術後回診時，老人家對於成效也相當滿意」。
新一代延焦散光人工水晶體透過嶄新的散光矯正技術，強化術後穩定性，提升患者術後視覺品質，也能同時減少眼鏡配戴率，實現許多患者「不戴鏡」的夢想。相較於傳統單焦散光片，延焦散光人工水晶體的費用僅高 1 萬元左右，CP 值相當高。他強調，「多花 1 萬塊就可以獲得更穩定、更優質的視覺品質，且能兼顧生活的便利性，怎麼想都相當值得」。
注意白內障初期症狀，治療千萬別拖延！
黃富誠醫師表示，白內障發生原因眾多，除了老化、高度近視、先天體質、紫外線曝曬等，如果本身有免疫疾病，必須長時間服用類固醇，也可能造成白內障的發生；或有代謝疾病，如糖尿病等，也可能併發白內障。
黃醫師強調，出現視力模糊、視覺疲勞、近視加深、老花減輕、發生眩光、影像疊影、對比視力降低等症狀，應積極尋求專科醫師診治，在適當的時間做處置，而非忍著視力模糊之不便，以為過陣子就會好了。「千萬別拖延手術治療時間，恐造成病程惡化、周邊組織狀況變差，增加後續手術困難度及風險」。
當然更重要的是，出現白內障並造成視力降低及生活上影響一定要處理，如果遲遲不處理，使得白內障太熟可能會引發青光眼，需要緊急手術治療，甚至造成永久失明的傷害。他提醒，白內障手術已是相當成熟安全的治療，還能恢復視覺品質，何樂不為。
雖然現今白內障手術已經相當進步與普及，但白內障仍是造成失明的主要原因，呼籲有白內障初期症狀者，務必尋求專科醫師診治，方能獲得妥善治療。
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 白內障手術非一勞永逸？預防二次白內障，選對人工水晶體是關鍵！