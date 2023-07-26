最近開始飄散「老人味」？泌醫7招讓你恢復自信

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1. 皮膚腺體活動改變
老人味的成因多種多樣，除了基本因隨著年齡的增長，皮膚腺體的活動改變，導致更多的汗液和皮脂分泌，為細菌提供更多分解的物質，進一步加重了身體的異味。
2. 排尿困擾
隨著年齡的增長，許多中年人開始面臨攝護腺肥大或更年期等問題，這可能導致漏尿、尿不乾淨或尿失禁。這些排尿困擾除了直接影響人們對尿液的控制外，還可能引起泌尿道感染或尿滯留（排尿困難），進而導致身體散發出特殊的氣味。
3.洗澡頻率降低
另外也有可能是因為隨著年紀大，洗澡變得沒有那麼方便，也擔心自己因為地板濕滑而跌倒，因此有些人會選擇2至3天洗一次澡，這也可能造成體味的味道變濃。
顧芳瑜在衛教專欄裡補充，針對老人味問題，其實可以從生理面以及生活面來著手。解決老人味的方法有哪些？
1. 排尿困擾的治療
對於由攝護腺肥大或更年期等問題引起的排尿困擾，泌尿科醫師是最適合提供治療建議的專業人士。他們可以進行全面的評估，了解您的症狀並確定最合適的治療方法，例如藥物治療、手術或其他介入性治療。治療排尿困擾可能有助於減少老人味的產生。
2. 年輕時處理包皮問題
雖然很多人認為割包皮是年輕人的權利，但近期也有越來越多中年人來諮詢割包皮。原因是擔心自己隨著年紀越來越大，包皮的清潔未來勢必無法自己親力親為，不希望未來的家人或是看護，還需要花費心思清洗包皮。希望割過包皮後，未來只需要用清水流過，就可以清潔乾淨，而沒有包皮垢造成的困擾氣味，甚至引發發炎的狀況。
3. 衛生習慣的改善
除了治療排尿困擾外，改善個人衛生習慣也是解決老人味問題的重要一環。
例如：增加浴室的輔助設備：裝置扶手或是可坐式浴缸，減少因為洗澡的不便因素。
4. 選擇合適的衣物：
選擇透氣性良好的衣物，減少汗臭的產生。
5. 注意飲食：
飲食習慣對身體氣味有著重要的影響。適當攝取營養均衡的食物，避免食用過多的辛辣、刺激性或攝取過多的肉類食物。
6. 增加水分攝取：
多喝水有助於排除體內的毒素，減少體味問題。
7. 使用適當的衛生產品：
選擇適合自己的衛生產品，也建議避免使用過度清潔的產品，反而容易造成發炎的情況。
本文經 顧芳瑜醫師 臉書粉專《鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師》授權報導
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