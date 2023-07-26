男生長期約炮中梅毒！　醫師曝慘況：手掌長紅斑、GG破皮液體流出

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隔天檢測結果出來竟是梅毒呈「陽性」，回診時醫師驚見男生的手掌出現了大大小小的紅斑，男生表示是前幾天看完診之後出現的。所幸其他性病檢測結果是陰性，但醫師還是建議他的炮友也要一起治療，否則會造成交互感染。
因此顧芳瑜呼籲民眾務必要確保安全性行為，保護措施如下：
1. 全程戴保險套；
2. 事前防護藥物：如愛滋病的PrEP療法；
3. 事後防護藥物：愛滋病的PEP療法；
4. HPV疫苗：男女都可以打，需三劑打滿。
顧芳瑜重點提醒，上述藥物跟疫苗只能預防HIV跟HPV，其他性病只能靠「保險套」防範。
梅毒症狀
在感染梅毒後10天到3個月，通常會在感染部位如生殖器、口腔或肛門出現潰瘍，壓了不會痛、硬硬的紅色或褐色傷口。如果不理他的話會自然消失。
在感染梅毒後1到6個月，可能會出現身體各處，尤其是手掌和腳底的皮疹，但不會感到癢。還可能伴隨其他症狀包括疲勞、發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉疼痛、關節疼痛，和淋巴結腫大。
在感染梅毒後數年到數十年，如果遲遲不治療的話，可能引發包括心臟疾病、神經系統，甚至眼睛等的嚴重健康問題。
梅毒治療
至於梅毒的治療方法，主要為抗生素治療。通常以注射青黴素的方式進行。前期的梅毒通常只需要一次注射青黴素就可以了。
後期的梅毒可能需要多次注射治療。但已經因為梅毒引起的身體損害是不可逆的。
梅毒預防
與任何性傳播疾病一樣，預防梅毒的最佳方式是進行安全的性行為，並定期進行性病檢查。如果你懷疑自己可能有梅毒，應儘快尋求醫療幫助。
本文經 顧芳瑜醫師 臉書粉專《鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師》授權報導
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