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戶外工作熱到受不了！　醫師教你「9方法」預防熱疾病

戶外工作熱到受不了！　醫師教你「9方法」預防熱疾病
戶外工作熱到受不了！　醫師教你「9方法」預防熱疾病

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】高溫作業之雇主有依據法令保護勞工的責任，勞工工作日時量平均綜合溫度熱指數(WBGT)在中央主管機關規定值以上時，應每三個月測定綜合溫度熱指數一次以上，從事高溫作業之勞工與雇主可參考「高氣溫勞工熱危害預防指引」。

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未曾在高氣溫環境工作，為增加勞工對熱的忍耐能力，規劃其熱適應時間至少六天，第一天作業時間可安排為全部工作時間之50%，而後逐日增加 10％之工作量。

九大預防措施　預防高溫引起熱疾病

臺北市立聯合醫院忠孝院區職業醫學科主治醫師游文茹表示，雇主使勞工於夏季期間從事戶外作業，為防範高氣溫環境引起之熱疾病，應視天候狀況採取下列危害預防措施：

一、降低作業場所之溫度。

二、提供陰涼之休息場所。

三、提供適當之飲料或食鹽水。

四、調整作業時間。

五、增加作業場所巡視之頻率。

六、實施健康管理及適當安排工作。

七、留意勞工作業前及作業中之健康狀況。

八、實施勞工熱疾病預防相關教育宣導。

九、建立緊急醫療、通報及應變處理機制。

電風扇、低溫細水霧降溫　團隊作業著排汗衣

游文茹建議，高氣溫作業環境下，可使用電風扇與低溫細水霧，降低環境溫度，需注意的是，若環境溫度高於人體皮膚溫度時，不可將電風扇吹向勞工，而是將電風扇吹向熱源，操作電扇時，需掌握利用增加空氣濕度與利用低溫空氣吹向人體的原則進行操作。

作業現場應採團隊作業，並提供淺色、透氣與易排汗之工作服以及運動飲料、加少許鹽的冷開水或膠質之冷飲，作業期間亦須注意氣溫變化與紫外線，紫外線指數很高時須著長袖工作。

加強勞工熱危害教育訓練　熱急症應補充水分、儘速就醫

游文茹提醒，平時亦應加強勞工熱危害教育訓練，倘若發生熱急症，現場處理包括迅速移離熱環境至陰涼處、鬆脫衣物、冷水擦拭、補充水份並儘速送醫，過程需注意若有嘔吐則要讓患者側躺，若有肌肉痙攣不可強力按摩或拉扯痙攣的肌肉，以避免肌肉傷害。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58626

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