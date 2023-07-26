戶外工作熱到受不了！　醫師教你「9方法」預防熱疾病

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九大預防措施 預防高溫引起熱疾病臺北市立聯合醫院忠孝院區職業醫學科主治醫師游文茹表示，雇主使勞工於夏季期間從事戶外作業，為防範高氣溫環境引起之熱疾病，應視天候狀況採取下列危害預防措施：
一、降低作業場所之溫度。
二、提供陰涼之休息場所。
三、提供適當之飲料或食鹽水。
四、調整作業時間。
五、增加作業場所巡視之頻率。
六、實施健康管理及適當安排工作。
七、留意勞工作業前及作業中之健康狀況。
八、實施勞工熱疾病預防相關教育宣導。
九、建立緊急醫療、通報及應變處理機制。
電風扇、低溫細水霧降溫 團隊作業著排汗衣游文茹建議，高氣溫作業環境下，可使用電風扇與低溫細水霧，降低環境溫度，需注意的是，若環境溫度高於人體皮膚溫度時，不可將電風扇吹向勞工，而是將電風扇吹向熱源，操作電扇時，需掌握利用增加空氣濕度與利用低溫空氣吹向人體的原則進行操作。
作業現場應採團隊作業，並提供淺色、透氣與易排汗之工作服以及運動飲料、加少許鹽的冷開水或膠質之冷飲，作業期間亦須注意氣溫變化與紫外線，紫外線指數很高時須著長袖工作。
加強勞工熱危害教育訓練 熱急症應補充水分、儘速就醫游文茹提醒，平時亦應加強勞工熱危害教育訓練，倘若發生熱急症，現場處理包括迅速移離熱環境至陰涼處、鬆脫衣物、冷水擦拭、補充水份並儘速送醫，過程需注意若有嘔吐則要讓患者側躺，若有肌肉痙攣不可強力按摩或拉扯痙攣的肌肉，以避免肌肉傷害。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58626
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