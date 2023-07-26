秦剛丟官　凸顯習近平決策憑直覺和用人小圈圈

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她說：「我想也許習近平覺得這個孩子出生在美國可能表明對中國的未來缺乏信心，從而不可接受甚至感到被冒犯。」
因秦剛是習近平不次拔擢的親信，葛來儀指出，如此勢必造成習近平極負面影響，並說：「我認為這（秦剛事件）表明習近平一直憑自己的直覺以及很小的顧問圈子（決策）。」
她表示：「他（習近平）曾對秦剛很有信心，很快將他提拔到了比其他可能更有資格的人之上。我認為這對中國的體制以及其他國家發出了一個信號，即習近平在至關重要的國家安全問題上不一定會做出正確決定。」
葛來儀表示，猶如清零政策的突然取消，秦剛被拔又是習近平治下，中國決策起伏的另一明證，並說：「我認為中國政策的許多領域都存在不一致…但這確實表明習近平在許多問題上對於採取什麼路線仍不太確定。」
美國國務院前亞太助卿羅素（Daniel Russel）則撰書面分析指出，此事凸顯北京高層識人不明，很難堪。
他說：「秦剛的失寵與他被提升到許多經驗豐富的外交官之上一樣出人意料和突然，由於這兩個舉動（秦剛失寵與被提升）都歸因於中國領導人，這一事件將被視為高層判斷的令人尷尬的失誤。」
秦剛丟官後，中共中央隨即發布由當前中共外交一把手、中央外事辦主任王毅回鍋接外長。
不過葛來儀研判，王毅只是過渡，因中國綜理外事的體制向來由外長和外事辦主任共兩人主責，何況王毅已經70歲，所以不久之後北京將任命新外長，至於最有可能人選她推測是中央委員劉建超。
至於秦剛被拔對於中美關係的影響，葛來儀指出，王毅重任外長有利於美中關係不至於受到太大衝擊，而且王毅與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）關係佳。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120726
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