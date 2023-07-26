不斷更新／杜蘇芮發威！停班停課最新通知　高雄這區今晚放颱風假

26日稍早宣布，高雄市那瑪夏區，以及屏東縣恆春鎮、琉球鄉、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉，都是26日晚間18時起停止上班上課；而花蓮縣玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉26日下午停班停課。
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📍北部地區 7月26日（周三）
台北市：26日照常上班、照常上課。
新北市：26日照常上班、照常上課。
基隆市：26日照常上班、照常上課。
新竹市：26日照常上班、照常上課。
桃園市：26日照常上班、照常上課。
新竹縣：26日照常上班、照常上課。
宜蘭縣：26日照常上班、照常上課。
📍中部地區 7月26日（周三）
台中市：26日照常上班、照常上課。
苗栗縣：26日照常上班、照常上課。
彰化縣：26日照常上班、照常上課。
南投縣：26日照常上班、照常上課。
雲林縣：26日照常上班、照常上課。
📍南部地區 7月26日（周三）
嘉義縣：26日照常上班、照常上課。
嘉義市：26日照常上班、照常上課。
台南市：26日照常上班、照常上課。
高雄市：那瑪夏區晚間18時起停止上班上課。
屏東縣：恆春鎮、琉球鄉、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉 26日晚間18時起停止上班、停止上課。
📍東部地區 7月26日（周三）
花蓮縣：玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉下午停班停課。
台東縣：26日照常上班、照常上課。
📍外島地區 7月26日（周三）
澎湖縣：26日照常上班、照常上課。
連江縣：26日照常上班、照常上課。
金門縣：26日照常上班、照常上課。
🟡7月27日（周四）各縣市停班停課狀況：
📍北部地區 7月27日（周四）
台北市：27日尚未宣佈
新北市：27日尚未宣佈
基隆市：27日尚未宣佈
新竹市：27日尚未宣佈
桃園市：27日尚未宣佈
新竹縣：27日尚未宣佈
宜蘭縣：27日尚未宣佈
📍中部地區 7月27日（周四）
台中市：27日尚未宣佈
苗栗縣：27日尚未宣佈
彰化縣：27日尚未宣佈
南投縣：27日尚未宣佈
雲林縣：27日尚未宣佈
📍南部地區 7月27日（周四）
嘉義縣：27日尚未宣佈
嘉義市：27日尚未宣佈
台南市：27日尚未宣佈
高雄市：27日尚未宣佈
屏東縣：27日尚未宣佈
📍東部地區 7月27日（周四）
花蓮縣：27日尚未宣佈
台東縣：27日尚未宣佈
📍外島地區 7月27日（周四）
澎湖縣：27日尚未宣佈
連江縣：27日尚未宣佈
金門縣：27日尚未宣佈
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）
🟡最新颱風路徑
颱風警報 第14-2報（發布時間：07/26 13:15）
根據最新資料顯示，第5號颱風過去3小時強度略為減弱且暴風圈略為縮小，目前中心在呂宋島北部近海，預計未來將向西北轉北北西移動，其暴風圈已進入巴士海峽近海，對臺南、高雄、臺東、屏東、恆春半島將構成威脅。
🟡放颱風假的標準
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。
🟡颱風假在家上班還能放假嗎？
疫情改變工作模式，許多企業工作型態轉為居家辦公（WFH，work from home），那在家上班的人還能放颱風假嗎？過去勞動部曾回應，「居家上班的勞工不用出門，不會有出勤上的危險，因此仍需照常提供勞務。」
因此就算宣布停班停課，居家辦公的勞工仍應照常上班，不用放颱風假，若是居家辦公的勞工堅持放颱風假，雇主可以視為曠職。不過勞資雙方仍可協調放不放颱風假，如果雇主認為颱風假沒必要上班，也可協議放假，雇主可不支薪。
要注意的是，勞動部提醒，如果該員工原先就不是居家上班的工作模式，雇主不能因為颱風假擅自要求員工改成「居家上班」，需先獲得勞工同意，否則是影響勞工權益。
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