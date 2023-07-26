話題女王嚴淑明自爆已婚了！鬆口認很幸福 「老公身分曝光」
49歲「話題女王」香港藝人嚴淑明暌違6年，推出新單曲〈一個人的黎明〉，今（26）日在台北舉行媒體活動。受訪時，嚴淑明透露已經結婚了，男方是退休商人，一談到老公，她盡顯小女人的姿態，一下捂臉，一下嬌羞，完全就是沉浸在幸福婚姻的女人。
記者吳雨婕/台北報導
嚴淑明鮮少聊到感情狀況，今天在媒體追問下，一開始僅表示「很幸福」，接著提到不太講自己的感情，「現在有很幸福的生活，而且我是在做自己喜歡的事情。」被問到是否已經領證了，她立刻害羞地捂臉，默認了此事。嚴淑明透露老公是圈外人，比自己年長，是退休的商人。
嚴淑明解釋她起初不願意說另一半的原因，「因為另一半不是在這個圈內，我想說不要牽涉他們太多，目前沒有打算要生小孩，我喜歡小孩，但我沒有這個打算，這幾年遇到他，是我最幸福的時候，我們是完全不同世界的人，他關心、愛護我，他不是富商，只是一個普通的退休商人，非常單純。」
嚴淑明提到，老公是在威尼斯求婚，他哭了，自己也哭了，聊到婚後生活，嚴淑明表示過往沒有同居的經驗，所以一開始很擔心突然要與另外一個人生活怎麼辦，「我思考自己會不會是很好的另一半，沒想到我竟然是一個及格的女人，當然有時候我可能會有小脾氣，他非常包容我，非常感恩。」
嚴淑明分享，認定對方就是真愛的時候，是有一次她在北京拍戲，遇到寒流，他一知道立刻搭飛機拿著電毯來北京，「我就覺得是這個人，我們就這樣開始。」老公也知道她藝人的身分，因此想要更加愛護、保護老公。