不斷更新／颱風假有機會！杜蘇芮陸警範圍擴大　1～2小時內將觸陸

綠委稱國軍抗彈板驗收合格、不合用　籲軍方檢討規格標準

▲民進黨立委王定宇、趙天麟召開記者會，認為國軍抗彈板驗收合格但不合用，呼籲國防部應儘速檢討規格標準。（圖／王定宇辦公室提供）
▲民進黨立委王定宇、趙天麟召開記者會，認為國軍抗彈板驗收合格但不合用，呼籲國防部應儘速檢討規格標準。（圖／王定宇辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

民進黨新北市議員林秉宥與關心國防人士日前於海外測試國防部抗彈板，未料遭到近乎穿透。對此民進黨立委王定宇和趙天麟今（26）日在立法院召開記者會，認為國軍抗彈板的問題，不在驗收是否合格，而在標準是否合宜，若不合時宜的標準，標準本身即是問題。趙天麟表示，將在國防委員會強力要求國防部補足抗彈板標準到「合用」，讓國軍在捍衛國家同時得到最好的保護。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王定宇說，此次召開記者會有兩大前提，首先是國防部根據現有標準所進行的採購及驗收流程，對此並無疑義；第二是民間模擬抗彈板測試或許有未竟之處，但請國防部對民間為國軍生命安全的努力應給予傾聽和肯定。

王定宇指出國軍抗彈板問題在於標準本身，國防部2017年建案採購NIJ III級的抗彈板，是美國司法部的司法學院於2001年所制定的舊制規範，是針對警察執勤時所設計，而非美國軍規。王定宇表示，美軍於1990年和2005年相繼制定SAPI（輕武器防護插件）、ESAPI（增強型輕武器防護插件）等防護標準，尤其後者為美軍採購抗彈板的主要標準，但為何建案卻採用NIJ的舊制？

王定宇質疑國防部「驗收合格，但不一定合用」，說明國軍目前測試抗彈板使用7.62mm北約彈，但解放軍於1997年全面換裝5.8mm子彈，但為何不依照共軍實際威脅來制定抗彈板標準？且美國使用5.56mm M855鋼芯彈模擬5.8mm子彈的穿甲能力，而國軍明明也有M855鋼芯彈，卻為何不用來檢測抗彈板的標準？

趙天麟說明，當前議題討論有點失焦，沒辦法找出問題的根源，比如在國防部的相關認知是採購標準符合美國規範，但該規定能否應付戰場最高強度如鋼芯彈的穿甲破壞力？如果採用美國軍規只是礙於預算問題，他將會在立法院外交及國防委員會，強力要求國防部將抗彈板規格補足到「合用」標準。

趙天麟也表示，國防部不管在對外採購或對內產製都具有一定實力，只要提高採購及檢驗標準，便能避免當前民間的諸多質疑。呼籲立法院馬上就要審查預算，還有一點調整空間，希望國防部對此儘速做出修正，讓國軍在捍衛國家同時得到最好的保護。

王定宇表示，自己和趙天麟會將協同國防立委，責成國防部檢討現行個裝的防彈背心及抗彈板標準，並指出個裝都有使用年限，要求國防部在新一批採購時應儘速調整規範，以美軍軍規作為參考，納入接近共軍5.8mm子彈的5.56mm M855鋼芯彈作為測試抗彈板依據，強調國軍的個裝保護及生命安全，絕對是應該重視的重點。

駁現役抗彈板易貫穿　軍備局宣布國造新型陶瓷抗彈板將面世

國軍防彈背心抗彈板「手拗就彎」？軍備局：無官兵反應

國軍戰鬥背心抗彈板難擋共軍子彈？立委呼籲檢討過時鑑測標準

國軍戰鬥背心抗彈板擋不住共軍子彈？ 國防部：符合世界主流規範

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀