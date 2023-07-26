綠委稱國軍抗彈板驗收合格、不合用　籲軍方檢討規格標準

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王定宇指出國軍抗彈板問題在於標準本身，國防部2017年建案採購NIJ III級的抗彈板，是美國司法部的司法學院於2001年所制定的舊制規範，是針對警察執勤時所設計，而非美國軍規。王定宇表示，美軍於1990年和2005年相繼制定SAPI（輕武器防護插件）、ESAPI（增強型輕武器防護插件）等防護標準，尤其後者為美軍採購抗彈板的主要標準，但為何建案卻採用NIJ的舊制？
王定宇質疑國防部「驗收合格，但不一定合用」，說明國軍目前測試抗彈板使用7.62mm北約彈，但解放軍於1997年全面換裝5.8mm子彈，但為何不依照共軍實際威脅來制定抗彈板標準？且美國使用5.56mm M855鋼芯彈模擬5.8mm子彈的穿甲能力，而國軍明明也有M855鋼芯彈，卻為何不用來檢測抗彈板的標準？
趙天麟說明，當前議題討論有點失焦，沒辦法找出問題的根源，比如在國防部的相關認知是採購標準符合美國規範，但該規定能否應付戰場最高強度如鋼芯彈的穿甲破壞力？如果採用美國軍規只是礙於預算問題，他將會在立法院外交及國防委員會，強力要求國防部將抗彈板規格補足到「合用」標準。
趙天麟也表示，國防部不管在對外採購或對內產製都具有一定實力，只要提高採購及檢驗標準，便能避免當前民間的諸多質疑。呼籲立法院馬上就要審查預算，還有一點調整空間，希望國防部對此儘速做出修正，讓國軍在捍衛國家同時得到最好的保護。
王定宇表示，自己和趙天麟會將協同國防立委，責成國防部檢討現行個裝的防彈背心及抗彈板標準，並指出個裝都有使用年限，要求國防部在新一批採購時應儘速調整規範，以美軍軍規作為參考，納入接近共軍5.8mm子彈的5.56mm M855鋼芯彈作為測試抗彈板依據，強調國軍的個裝保護及生命安全，絕對是應該重視的重點。