杜蘇芮颱風暴風圈「快碰到台灣」！陸警範圍擴大 強度難再提升
中颱杜蘇芮持續影響台灣天氣，中央氣象局表示，杜蘇芮的暴風圈今（26）日下午3至4時會接觸恆春半島的陸地，陸上警報範圍也擴大增加了雲林、嘉義，時間一直到明（27）日，東半部持續都有豪雨發生，南部地區也將開始有明顯雨勢，杜蘇芮颱風預期會慢慢加速往台灣海峽移動，但環境不適合它發展，因此颱風強度不會再明顯提升，也低機率會成為強颱。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員劉宇其說明，氣象局持續對杜蘇芮颱風發布警報，陸上警報範圍是「雲林、嘉義、臺南、高雄、臺東、屏東、恆春半島」、海上警報範圍在巴士海峽、臺灣東南部海面、臺灣東北部海面、臺灣海峽、東沙島海面。杜蘇芮颱風目前速度已經慢慢加快，較穩定的朝西北方前進。
氣象局提及，從昨日至今日下午2時，累積雨量第一名為花蓮縣六十石山的282.0毫米，其次是宜蘭縣翠峰湖218.5毫米、屏東縣大漢山203.0毫米。較大陣風區域則是蘭嶼、大武的10級。
杜蘇芮颱風目前正位於鵝鑾鼻南南東方290公里的海面上，以每小時12轉16公里速度，向西北轉北北西方向前進，中心附近最大風速每秒45公尺（每小時162公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（每小時198公里），相當於17級風，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑100公里。