中市農產鍋烤上菜　媽媽料理就是我的米其林

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農業局表示，為推廣在地特色美食，以火鍋燒烤為主題推出首屆「台中鍋烤節」，串聯店家共同行銷，以「十大火鍋燒烤店家票選」及「就是愛鍋烤徵件競賽」2大活動主軸，鼓勵民眾參加票選及秀出對鍋烤的熱愛，就有機會獲得萬元鍋烤抵用券、百萬汽車及高額獎金，藉由此活動，創造熱門話題、擴大周邊經濟效益。
農業局指出，農村家政班的組織是農村婦女吸收新知、學習技藝、提升生活品質、創造幸福和樂家庭的重要推手，每年各區農會會透過傳統料理、西式料理、地方小吃、烘培點心等研習活動來增進農村媽媽們的廚藝技能，從在地風土食材認識選擇、膳食營養到講究烹調火侯技法等，做一系列輔導訓練。
因此，為響應鍋烤節活動，農業局以「農產鍋烤上菜SHOW」為主題，集結各農漁會家政班動員百人來場上菜SHOW，媽媽們利用在地風土農產如台中當季的高接梨、香菇、金針菇、麻竹筍、玉冷筍、綠竹筍、飛天豬、酵素豬、氣冷雞等農特產，烹飪出獨特的在地鍋物或創意燒烤料理，猶如自家的家常菜，媽媽的家常菜就是我的米其林，道道都是可以滿足心靈與口腹之慾的comfort food。
農業局強調，此次活動除集結家政媽媽們發揮創意烹調出美味鍋烤料理，當天也重磅邀請知名料理網紅及在地餐飲教授一同現場交流，最重要則是將這些創意料理做成線上食譜，供民眾線上輕鬆學，請大家拭目以待。