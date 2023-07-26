中共面臨崩潰邊緣？秦剛被免職、王少軍死亡　習近平周圍怪事不斷

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在秦剛消失將近一個月後，中共人大常委會25日集會，決定免去國務委員秦剛兼任的外長一職，並任命王毅為外交部部長。但秦剛消失的真實原因以及下一步走向，持續成為輿論焦點。
旅澳自由主義法學家袁紅冰向《大紀元》透露， 是王毅要「搞掉」秦剛，因為秦剛上任後，大規模進行人事汰換，連趙立堅這類受到王毅重用的人都被換掉，成為一場內部的權力鬥爭，而外交部常務副部長馬朝旭也站在了王毅這一邊。
袁紅冰指出，秦剛本身有許多問題，最主要的就是他跨部門和軍隊進行密切聯繫，很可能要透過私人關係拉抬自己的身價，但跨系統聯繫是不被允許的，他犯了中共的大忌。
袁紅冰表示，現在整個中共的官僚體系處於一種分裂的狀態，「秦剛事件說明，整個中共內部，習近平根本搞不定，儘管把他的權力鬥爭對手搞掉了，但是中共體系內的各種派別之間、利益集團之間的權力鬥爭已經達到了一種極其嚴重的狀態。」另外，秦剛事件也表明了中共的外交系統在習近平所謂戰狼外交思想的指導之下，實際上陷入困境、絕境。
《大紀元》報導指出，除了秦剛被撤換事件之外，也有一事同樣疑雲籠罩。中共中央辦公廳原副主任兼警衛局局長、中央軍委聯合參謀部警衛局原中將局長兼中央警衛團團長王少軍，「因病醫治無效」，於4月26日在北京去世。
但有關王紹暈的死訊，在7月24日才公佈，也就是中國官方隱瞞了將近三個月。雖然公眾號「中警中誠」曾在4月27日發布王少軍訃告，但「中警中誠」的連結以及中國的相關消息都被封殺。
前中共海軍中校姚誠向《大紀元》表示，王少軍之死，不能排除任何可能。關鍵是現在中共的氛圍就是互相殘殺，當局的隱瞞做法更容易令人懷疑。
雖然有分析認為，王少軍曾擔任敏感職務，，直接關係到習近平的個人安全，因此公佈死亡的消息需要另選時間。但前中國人權組織主席劉青也表示，前中央警衛局局長如果真是病死，早就公布了，推遲發布一定有不敢告人的因素。 「一個是被進行了調查，是不是有什麼謀反、有什麼上下勾結，都很難說的。而長期沒有公布，就是對他的死亡進行了調查。」
劉青表示，「病死」的王少軍和消失一個月後被免職的秦剛，都是接近中共核心層的人物。現在中共核心層周圍的怪事大量發生，一旦發生之後連原因都不敢說，說明中共現在面臨崩潰的邊緣。
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