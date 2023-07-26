柯文哲拍影片喊北流我蓋我負責　北市府：拍影片能解決早就解決

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殷瑋指出，柯的影片當中還是有一些矛盾的地方，柯文哲之前受訪的時候也有說過，關於這個問題，他覺得「跟廠商協調一下，那之後只要確定了，你廠商同不同意？同意之後，『中央給不給，不理他』」。可是現在又改口是在等中央回文之後（7月11日），才有辦法做決定；兩種說法相當矛盾，需要外界一起檢驗。
殷瑋說，就算真的要等文化部回文，那柯前市府在這段期間做了什麼樣的溝通？根據民眾黨黨團的說法，是「中間都不斷努力在進行溝通」，但市府能找到的公文資料，只到去年8月24日，接下來的9、10、11月，到底還有什麼樣的公文跟文化部進行溝通？難道真的是像柯團隊所稱的至今一直已讀不回？中央文化部對北市府公務員已讀不回，也就算了，現在市府把問題點出來之後，柯前市府團隊跟民眾黨黨團至今也是已讀不回，讓人無法理解。
至於是否動用二備金，殷瑋表示，議會對於柯前市府時代的二備金的使用狀況不是只有這裡有意見，還包括之前的城市博覽會，這也是蔣市府團隊上任後要解決的。
殷瑋也說，蔣團隊很努力回頭檢視制度有無SOP需要修正之處，不能夠嘴巴上說重視SOP，但SOP本身有問題卻不檢討。因此法務局昨在市政會議中也提案，日後不管訴訟或調解，只要標的金額在1000萬以上，都要知會法務局，讓法務局透過專業角度，做好案件控管，在制度上防治相關案件。
殷瑋喊話，柯文哲要有「柯前市長」高度，不是只有柯主席或總統參選人，應以前任大家長高度，站在和蔣市府同樣立場，想辦法和文化部爭取，而不是把責任推給現在執政且想辦法解決問題的人。
民眾黨團總召黃瀞瑩則強調，相關程序與時程柯團隊都已經對外做說明，蔣市府也研議用市府經費先行墊付。
黃瀞瑩說，相較之下，殷發言人對外號稱法務局要修正SOP，本辦公室進一步向法務局詢問細節，相關人士也說不清楚，內部根本沒有定調。本席殷切期望，善於撰寫長篇論述、被蔣市長賦予「市府、媒體、市民」溝通重責的殷發言人，一定能發揮所長，先解決內部橫向意見分歧後，再與台北市議會各黨團議員進行溝通與說明。
黃瀞瑩強調，殷發言人的作文及論述能力優良，相信也能促進台北市政府與文化部之間的溝通，盡快向文化部爭取經費，別讓問題因為政治變得更複雜。