杜蘇芮還有可能登陸台灣？氣象局點名「這縣市」：不是沒機會
杜蘇芮颱風生成初期曾被預測會直撲並登陸台灣，不過後續路徑一直往南修改，最後從台灣南方通過，許多民眾也笑稱颱風又閃過台灣，不過根據最新颱風路徑卻顯示，颱風在進入台灣海峽後會持續往西北方的福建移動，在過程中，颱風中心將相當靠近金門，氣象局也說明，週五（7月28日）清晨，颱風離金門最近，不能排除中心登陸的可能。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員劉宇其指出，杜蘇芮颱風在週四晚上會慢慢遠離台灣，路徑持續朝西北方前進，並在週五清晨至上午最接近金門，若颱風中心真的登陸金門，也算是「登陸台灣」，屆時台灣近4年無颱風登陸的紀錄，也可能被打破，但颱風路徑仍有些不穩定性；但無論如何，台灣南部、東半部和金門、澎湖，都需要留意未來幾天的大雨。
氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明則認為，「颱風當然有可能登陸金門」，但考量到杜蘇芮在後續的結構會被破壞，颱風眼變得不明顯，威力也會減弱，所以就算登陸，風雨預期不會非常劇烈，較需要注意的還是今明兩天的風雨狀況，請民眾務必做好防災。
進一步回顧氣象局歷史資料，台灣每年雖然都有颱風影響，但上一次有颱風登陸台灣已經是2019年8月24日，當時「白鹿颱風」從屏東滿州鄉登陸，之後直到今年暑假為止，整整快4年、1000多個日子都沒颱風登陸，本次杜蘇芮颱風究竟會不會打破紀錄？金門可能是最後的機會。