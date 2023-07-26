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文化部怒了！公布北流1.9億欠款內容　酸柯文哲：欠錢不要牽拖

▲台北流行音樂中心遭爆還有1.9億元工程款未結，該款項月增80萬利息，至今累計已破千萬。（圖／取自台北流行音樂中心臉書）
▲台北流行音樂中心遭爆還有1.9億元工程款未結，該款項月增80萬利息，至今累計已破千萬。（圖／取自台北流行音樂中心臉書）

記者李琦瑋／台北報導

台北流行音樂中心遭爆還有1.9億元工程款未結，該款項月增80萬利息，至今累計已破千萬，引發蔣市府、前朝柯市府、文化部交火。柯文哲昨天在臉書發布影片稱「北流我蓋我負責」、「今年7月文化部才正式回文確認不付錢」。文化部今（26）日公布1.9億履約爭議款細項，並表示，柯文哲將爭議款項誤導為文化部未回文所致，文化部予以嚴正回應，放話狠酸柯文哲「公文不能選擇遺忘，欠錢不要牽拖別人」。

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柯文哲表示，北市是中央委託的工程代辦機構，北市府必須向文化部爭取更多預算，其中有2.55億北市願分擔。但完工後廠商經過精算，再向市府提出一筆因延宕多年造成的監造費，經過公開的協調程序，雙方願意以1.9億和解，但要付這筆錢，北市必須先向文化部確認，由誰支出。

他說，在卸任前半年發函給文化部，原本希望在任內解決，若文化部拒付，北市可直接用二備金結清，不用留給下任收尾，誰知道這份公文旅行來來回回長達1年，到今年7月份文化部才正式回文確認不付錢。

對此，文化部回應，行政院於2008年核定北流興建經費45億元，由文化部委託北市府代辦，北市府不僅工程延宕，又發生未經行政院同意增加經費，卻自行發包施作的情節，行政院雖於2018年勉予同意擴增預算至60億元，但於核定函白紙黑字清清楚楚寫明「本案計畫期程原自94年至97年，經多次函報修正計畫展延至108年，延宕11年之久，應確實督導監控各項進度，不得再次展延」。

文化部於函轉行政院核定函時，亦寫明「請貴府極力避免不必要之變更設計、浪費公帑及展延工期等情事」，此外，代辦協議書亦清楚明定「應以核定預算為限」；文化部公布1.9億履約爭議款細項，包含工程分為4件標案（「北基地連續壁工程」、「北基地主體工程」、「南基地工程」、「北基地零星工程」）發包，超出專案管理服務期程1,859日服務費、新增「升降舞台」專案管理服務費，以及4件標案發包辦理多次變更設計費、展延工期1,588日監造服務費等。

文化部強調，北流於2020年風光開幕，北市府卻於2021年提出要求文化部支應履約爭議的「不足經費」，亦即北市府也清楚明白1.9億款項超出「核定預算」。再從北市府自行提出的1.9億爭議內容來看，亦可證明是因北市府「自己」不當分包工程、未妥善規劃以致多次變更設計、工程展延所造成，確實完全違反行政院同意新增經費所要求事項，因此所增經費依規定必須由北市府自行承擔。

此外，文化部指出，北市府在去年4月及6月便已獲得調解結果，確認爭議款項屬北市府責任，應予以支付廠商，自此若不付款，即產生所謂每月80萬元利息，柯文哲卻將如此明確「不符合行政院核定預算規定」、「爭議款皆因北市府不當處理工程」、「每月須支付80萬元利息」的真相，推責於文化部，文化部甚感不解並須予以嚴正澄清。

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