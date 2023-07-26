違規輸入、販售紅魔手機　NCC開罰「伊瑪格、負責人」130萬元

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智慧型手機因需要透過4G或5G技術進行通訊，故屬於NCC於109年9月16日公告的「應經核准之電信管制射頻器材」，輸入或販賣該類產品，須符合
《電信管理法》相關規定。
NCC進一步說明，伊瑪格3月於flyingV集資平臺提案「REDMAGIC紅魔8 Pro電競手機台灣版」， 經NCC向財政部關務署、賦稅署、集資平臺業者、報關業者及快遞業者索取相關資料，確認該案之贊助人均已付款並已部分出貨予贊助人，違反《電信管理法》第65條第2項及第66條第1項規定事證明確，因此依第80條第1項及第81條第1項規定處以罰鍰。
此外，NCC說，因該公司代表人於5月29日向NCC說明時，NCC已明確告知相關規定，代表人仍執意違規輸入及販賣紅魔8 Pro電競手機，爰依行政罰法第15條第1項規定，對代表人處以相同罰鍰，共開罰130萬元。
NCC呼籲，電信管制射頻器材輸入，應依規定向NCC申請核准，始符合規定；如欲於國內販售電信管制射頻器材，則器材須先經NCC審驗合格，以確認符合NCC技術規範，降低電波干擾風險，維護國內電波秩序及消費者權益。
NCC提醒，消費者於網路平臺購買電信管制射頻器材，應先確認商品網頁是否標示NCC審驗合格標籤號碼及產品型號，同時可至NCC網頁查詢確認該標籤號碼及器材型號是否正確，以避免購買未經審驗合格電信管制射頻器材，影響自身權益。