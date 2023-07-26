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北流利息月燒80萬累積已破千萬　簡舒培怒轟柯文哲製造問題

▲民進黨台北市議員簡舒培。（圖／Nownews資料照片）
▲民進黨台北市議員簡舒培。（圖／Nownews資料照片）

記者邱新博／台北報導

台北流行音樂中心.9億元工程款每月增80萬利息，至今光利息就要付1,072萬，全部都由台北市民買單。民進黨台北市議員簡舒培在臉書怒轟前台北市長柯文哲，指出去年6月的柯，根本就在製造問題；台北市民被迫買單千萬利息，就是柯文哲留下的爛攤子。

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簡舒培表示，監察院總算聽到台北市議員的呼籲，要主動調查柯文哲，她也表示非常樂觀其成。對於爭議款項，她深入了解後發現，，廠商要求增加1.9億服務費的內容大致原因如下：

專案管理技術服務：

廠商因「增加工項」及「工程管理不當造成工期延長」要求市府追加給付服務費進行調解，在2022年4月19日調解成立，確定市府要給付廠商服務費為3,545萬872元。

如未立即給付，延遲利息按年息5%計算，每月約14萬7,712元。

利息從2022年4月20日起算，至今已過15個月，需付利息為221萬5,680元。

規劃設計及監造技術服務：

廠商因「工程管理不當造成工期延長」要求市府追加給付服務費進行調解，在2022年6月13日調解成立，確定市府要給付廠商服務費為1億5,707萬5,238元。

如未立即給付，延遲利息按年息5%計算，每月約65萬4,481元。

利息從2022年6月14日起算，至今已過13個月，需付利息為850萬8,253元。

簡舒培批評，柯文哲工程管理能力不彰，北流興建才需要「增加工項」與「延長工期」，因而衍生了1.9億的龐大賠償經費，另外柯市府在去年4月跟6月就已經和廠商完成協調，若真如柯文哲所說，這筆款項不管是由台北市府或是中央付都沒差，為什麼柯文哲去年不把這個案子送議會審查爭取預算，支付給廠商，導致協調至今，台北市民要多付1,000多萬的利息？

簡舒培諷刺，柯文哲現在推說政府要解決問題，不是製造問題；但去年6月的柯文哲市長，為了逃避議會究責，不願意把案子送到議會爭取預算，根本就在製造問題。台北市民被迫買單千萬利息，就是柯文哲留下的爛攤子！

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