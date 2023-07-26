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話題女王嚴淑明遇4年低潮！「一個便當撐2天」　變賣鑽石漏斗度日

▲嚴淑明曾遇到低潮，靠一個便當撐2天。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲嚴淑明曾遇到低潮，靠一個便當撐2天。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者吳雨婕/台北報導

今年49歲的香港藝人嚴淑明近來推出新單曲〈一個人的黎明〉，今（26）日在台北舉辦記者會，她提到曾遇到低潮4年，光是一個便當就要撐2天，甚至還變賣了要價港幣6位數的鑽石漏斗。

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嚴淑明表示，曾經經歷4年的低潮，當時她人在北京，準備要去黑龍江去錄節目，結果當時的經紀人因為難過情關選擇輕生，幸好之後搶救回來，她那時只能請一個剛認識的女生帶她去黑龍江錄節目，上完那個通告後，她的演藝行程全都暫停，當時嚴淑明在大陸的工作正起飛，她選擇暫時停下，回到香港。

▲嚴淑明自爆已婚。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲▼嚴淑明曾遇到4年低潮。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲嚴淑明自爆已婚。（圖／記者鄭孟晃攝）
 
嚴淑明提到，其實一開始有考慮要不要回台灣露臉，可她希望自己是帶著作品來台，「我不希望像以前一樣，只有話題沒有作品，我跟自己說，是時候要安靜下來，所以我足足4年的時間都待在家裡，每半年請宣傳發個新聞稿更新我的近況。」直到有一天接到了好萊塢電影《終極勝利》的試鏡，讓她不僅成功一躍成為電影明星，也打開她的演戲之路。

嚴淑明透露，那4年最慘的時候就是一個燒臘便當吃2天，還變賣了港幣要價6位數的鑽石漏斗，那個鑽石漏斗裡有2000至3000顆的1克拉鑽石，「我那幾年很瘦，瘦成一道閃電，我沒有胃口，只是想說我究竟要做什麼呢？我想過不做演員，卻還沒想好要做什麼，我不介意去工作，我知道演藝生涯不是一輩子，一定要找到機會發展自己。」

嚴淑明感激能有這4年的時間，被打碎重整成更強的人，「我價值觀也改變了，我現在覺得要回饋社會，我有空就會去做社會工作，我的工作主要是關心沒有吃飯的人、老人，我是做義工老師，我專注在這個工作上面。」

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