話題女王嚴淑明遇4年低潮！「一個便當撐2天」　變賣鑽石漏斗度日

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嚴淑明提到，其實一開始有考慮要不要回台灣露臉，可她希望自己是帶著作品來台，「我不希望像以前一樣，只有話題沒有作品，我跟自己說，是時候要安靜下來，所以我足足4年的時間都待在家裡，每半年請宣傳發個新聞稿更新我的近況。」直到有一天接到了好萊塢電影《終極勝利》的試鏡，讓她不僅成功一躍成為電影明星，也打開她的演戲之路。
嚴淑明透露，那4年最慘的時候就是一個燒臘便當吃2天，還變賣了港幣要價6位數的鑽石漏斗，那個鑽石漏斗裡有2000至3000顆的1克拉鑽石，「我那幾年很瘦，瘦成一道閃電，我沒有胃口，只是想說我究竟要做什麼呢？我想過不做演員，卻還沒想好要做什麼，我不介意去工作，我知道演藝生涯不是一輩子，一定要找到機會發展自己。」
嚴淑明感激能有這4年的時間，被打碎重整成更強的人，「我價值觀也改變了，我現在覺得要回饋社會，我有空就會去做社會工作，我的工作主要是關心沒有吃飯的人、老人，我是做義工老師，我專注在這個工作上面。」
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