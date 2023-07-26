河正宇帶贖金去摩洛哥《贖命救援》！被狗追2天　直喊牠們好粗暴

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《贖命救援》有7成的場景都在摩洛哥拍攝，河正宇和朱智勛也在摩洛哥待了5個月，還在氣候炎熱的狀況下，拍被野狗追逐的場面，以及刺激的飛車追逐戲。金成勳導演表示：「我想打造出無論在什麼狀況下，都充滿緊張急迫感的動作戲，因此我必須讓河正宇和朱智勛所飾演的角色被逼到臨界點。但兩位演員拍攝時都流了許多汗，我心想，沒想到人體竟然能流出那麼多的水分，河正宇的汗水就像在淋浴一樣狂流不止。」
朱智勛在《贖命救援》中飾演一名在黎巴嫩工作的計程車司機，他為了角色特地練習阿拉伯語和法語臺詞，但他苦笑表示：「我完全看不懂阿拉伯文，所以就像外星語一樣！因為要放感情演戲才行，但即使熬夜兩天背誦仍很快就忘光了！法語的話，因為常常看法國電影所以習慣了，直到現在我仍完全不記得任何一點阿拉伯語！」
河正宇和朱智勛之前透過《與神同行》系列電影締造「雙千萬觀影人次」的票房紀錄，因此許多觀眾都期待他們再度合作；這次睽違5年再次共演，私下交情好的兩人也透露一起參演《贖命救援》的感想，河正宇表示和朱智勛的默契好到沒話說，他表示：「拍攝現場常常有許多變數，但我們很會活用那樣的氛圍，一起互相配合，感受到對彼此的信任感，對戲時充滿樂趣！」朱智勛則說：「是很有戰友愛、令人感動的拍攝現場！更加理解自己所喜愛的人們，很刺激！」《贖命救援》9月1日在台上映。