董至成曾嘆「對岸容不下我」！突宣告將回大陸發展　收入現況曝光

河正宇帶贖金去摩洛哥《贖命救援》！被狗追2天　直喊牠們好粗暴

▲河正宇在《贖命救援》被野狗追到汗流浹背，導演直呼汗量驚人。（圖／車庫娛樂）
▲河正宇在《贖命救援》被野狗追到汗流浹背，導演直呼汗量驚人。（圖／車庫娛樂）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓電影《贖命救援》斥資200億韓元（約台幣5億元）製作，由導演金成勳執導，河正宇、朱智勛主演，故事改編自1986年黎巴嫩的韓國外交官遭綁架事件，其中一場被野狗追的場面，讓河正宇留下深刻印象，他說：「拍攝那場戲的第一天狀況還可以，但第二天野狗們就開始變得粗暴，當導演一喊『卡』時，牠們就發出悲鳴聲，甚至還有工作人員被狗咬傷，讓狀況變得更寫實了，因此也讓我的演技變得更自然。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲河正宇（右）、朱智勛遠赴摩洛哥取景拍攝《贖命救援》。（圖／車庫娛樂）
▲河正宇（右）、朱智勛遠赴摩洛哥取景拍攝《贖命救援》。（圖／車庫娛樂）
《贖命救援》故事敘述1987年，一直無法脫離中東科的外交官敏俊（河正宇 飾），某天聽到來自20個月前，在黎巴嫩失蹤的外交官「暗號訊息」。敏俊滿懷只要任務成功，就能到美國工作，自願接下前往黎巴嫩拯救同事的非正式任務。敏俊抵達黎巴嫩的機場後，為了躲避覬覦他身上贖金的機場警衛隊「子彈洗禮」，他偶然坐上韓籍計程車司機判秀（朱智勛 飾）的車。連黑幫都覬覦敏俊的贖金而追捕他們，在這身處地雷區的狀況中，敏俊能依靠的就只有唯一的韓國人判秀。

《贖命救援》有7成的場景都在摩洛哥拍攝，河正宇和朱智勛也在摩洛哥待了5個月，還在氣候炎熱的狀況下，拍被野狗追逐的場面，以及刺激的飛車追逐戲。金成勳導演表示：「我想打造出無論在什麼狀況下，都充滿緊張急迫感的動作戲，因此我必須讓河正宇和朱智勛所飾演的角色被逼到臨界點。但兩位演員拍攝時都流了許多汗，我心想，沒想到人體竟然能流出那麼多的水分，河正宇的汗水就像在淋浴一樣狂流不止。」

朱智勛在《贖命救援》中飾演一名在黎巴嫩工作的計程車司機，他為了角色特地練習阿拉伯語和法語臺詞，但他苦笑表示：「我完全看不懂阿拉伯文，所以就像外星語一樣！因為要放感情演戲才行，但即使熬夜兩天背誦仍很快就忘光了！法語的話，因為常常看法國電影所以習慣了，直到現在我仍完全不記得任何一點阿拉伯語！」

河正宇和朱智勛之前透過《與神同行》系列電影締造「雙千萬觀影人次」的票房紀錄，因此許多觀眾都期待他們再度合作；這次睽違5年再次共演，私下交情好的兩人也透露一起參演《贖命救援》的感想，河正宇表示和朱智勛的默契好到沒話說，他表示：「拍攝現場常常有許多變數，但我們很會活用那樣的氛圍，一起互相配合，感受到對彼此的信任感，對戲時充滿樂趣！」朱智勛則說：「是很有戰友愛、令人感動的拍攝現場！更加理解自己所喜愛的人們，很刺激！」《贖命救援》9月1日在台上映。

▲朱智勛在《贖命救援》中飾演在黎巴嫩工作的計程車司機。（圖／車庫娛樂）
▲朱智勛於《贖命救援》中飾演在黎巴嫩工作的計程車司機。（圖／車庫娛樂）

《金秘書》女星結婚「成影帝河正宇弟媳」！親曝備孕消息

張震賣安非他命不滿足「勒索河正宇」　變《毒梟》下場慘

張震拿槍頂《與神同行》河正宇的頭！影帝賣《毒》畫面曝

75歲男星射後不理「確定親生才入籍」　身分是河正宇他爸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀