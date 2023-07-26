不斷更新／颱風假有機會！杜蘇芮暴風圈碰到台灣　最新動態一次看

杜蘇芮颱風觸台！農委會發布土石流黃色警戒330條

▲農委會發布發布330條土石流黃色警戒，分布於4縣市24鄉鎮市區130村里，另有8處大規模崩塌黃色警戒。（資料照片／公路總局提供）
▲農委會發布發布330條土石流黃色警戒，分布於4縣市24鄉鎮市區130村里，另有8處大規模崩塌黃色警戒。（資料照片／公路總局提供）

記者許若茵／台北報導

受到杜蘇芮颱風及其外圍環流影響，中央氣象局今（26）日一早就發布「豪雨特報」和「大雨特報」，目前杜蘇芮暴風圈已經觸及台灣陸地。農委會發布發布330條土石流黃色警戒，分布於4縣市24鄉鎮市區130村里，另有8處大規模崩塌黃色警戒。

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中颱杜蘇芮持續影響台灣天氣，中央氣象局表示，杜蘇芮的暴風圈今日下午接觸恆春半島的陸地，陸上警報範圍也擴大增加了雲林、嘉義，時間一直到明（27）日，東半部持續都有豪雨發生，南部地區也將開始有明顯雨勢

農委會發布發布330條土石流黃色警戒，分布於臺東縣池上鄉錦園村、富興村，海端鄉霧鹿村、海端村、加拿村、崁頂村、廣原村，關山鎮德高里、月眉里、電光里，鹿野鄉瑞豐村、龍田村、瑞和村，延平鄉武陵村、桃源村、紅葉村、鸞山村、永康村，卑南鄉明峰村、初鹿村、美農村、泰安村、利嘉村、東興村、溫泉村、賓朗村、利吉村、嘉豐村，金峰鄉新興村、嘉蘭村、歷坵村、賓茂村、正興村，達仁鄉台板村、土板村、南田村、安朔村，大武鄉大竹村、大武村、大鳥村、尚武村、南興村，太麻里鄉北里村、大王村、金崙村、多良村、香蘭村、華源村，花蓮縣秀林鄉富世村、文蘭村、銅門村、水源村、佳民村、景美村、秀林村、崇德村、和平村，萬榮鄉西林村、紅葉村、馬遠村、明利村、見晴村，鳳林鎮鳳義里、鳳信里、山興里，卓溪鄉卓溪村、古風村、卓清村、太平村、立山村，富里鄉新興村、永豐村、富南村、豐南村、羅山村、吳江村、萬寧村、學田村，玉里鎮松浦里、觀音里、大禹里、泰昌里、源城里、長良里、樂合里、東豐里，光復鄉大豐村、大馬村、大全村、大興村、大富村、東富村，瑞穗鄉富源村、瑞祥村、奇美村、富興村，壽豐鄉池南村、志學村、豐山村、樹湖村、溪口村、米棧村、水璉村、鹽寮村、月眉村，屏東縣來義鄉來義村、義林村、古樓村、丹林村、文樂村、望嘉村，獅子鄉南世村、內獅村、獅子村、丹路村、竹坑村、內文村、草埔村，牡丹鄉牡丹村、石門村、四林村，滿州鄉港口村、滿州村，高雄市桃源區建山里、梅山里、復興里、桃源里、勤和里、拉芙蘭里、高中里等，共計4縣市24鄉鎮市區130村里。

另農委會也發布8處大規模崩塌黃色警戒，分布於屏東縣來義鄉來義村，臺東縣延平鄉紅葉村，臺東縣大武鄉大鳥村，花蓮縣卓溪鄉卓溪村，臺東縣金峰鄉新興村，花蓮縣富里鄉富南村等，共計3縣市6鄉鎮市區6村里，地方政府應進行疏散避難勸告。

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