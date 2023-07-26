名家論壇》吳崑玉／買空賣空的XX大聯盟　永遠成不了事

我是廣告 請繼續往下閱讀
這個黨，早已成了烏合之眾，早就黨不成黨。一個組織，要嘛像軍隊，上令下效，如臂使指；要嘛像社團，處處協調，凡事商量；要嘛像幫會，雖然各有山頭，互相不爽，但最後也有個大哥或話事人說了算。現在可好了，既沒有軍隊的紀律，也沒有社團的身段，還沒有幫會的威嚴。「勇者任其自進，怯者任其裹足，犧牲者犧牲而已，機巧者自為得意。賞難盡明，罰每欠當，彼此多有觀望，難得合作，同床異夢，各自為謀。」（1947年張靈甫上書老蔣語）。
更慘的是，這還只是檯面上的山頭林立，互不隸屬。黨中央與侯爺還錯認了形勢，以為又抱又親的逼回山頭站在身邊，搞定地方派系大佬，就能召回其支持者。殊不知，2016年換柱之後，原本「聽黨話，跟黨走」的死鐵深藍開始動搖，2018年集結成軍，開始有了自主意識，並且得到了成功經驗。別忘了，他們可是自動自發買高鐵票，在全國範圍內流動去挺韓國瑜的，連韓本人也不一定叫得動他們。韓國瑜只是自主化的深藍韓粉們拱出來的代表人物，一如當年「柯文哲現象」拱出的柯P。所以，723大戲之後，中時電子報調查，才會有60%的韓粉依然不想歸隊，依然在「等待果凍」。
但郭董真能滿足深藍韓粉們的期待嗎?其實是個問號。郭董如果進化得夠快，提出令人耳目一新的訴求，與治理國家的方案，也許真能吸引到離散的韓粉與深藍族群。如果郭董一宣佈參選便贏過侯爺，表達出大宅門二娘的志氣，「若能當選，一定會把國民黨給盤回來」，也不是沒有可能讓侯爺徹底崩盤。柯P腳下虛浮，郭董的鈔能力足以把他打回原形，也不是沒有可能直接吸走他的支持者。換句話說，郭董能依賴的，絕對不是傳統密室協商那種縱橫捭闔，也不必依賴大家協調好，靠民調決勝的「非綠大聯盟」或啥「執政大聯盟」。而是一種依賴選民自主意識的自由流動，由各家民調綜合出來的政治判斷，最後形成藍軍選民的廣泛棄保效應。那將是一種可怕的海嘯，俗稱「瘋狗浪」，一個月內打翻所有的老手操盤。
但這種狀況的前提，是郭董學得夠快，而且不出大錯。照過去經驗，實在很難樂觀。而且，郭董一出來獨立參選，各方的砲火都會開始排山倒海，四面八方向他射擊，祖宗八代都會被翻出來批判，屆時郭董頂得住嗎？
反過來看，如果郭董不出來選，深藍這些人會含淚去投侯爺嗎？恐怕很難。轉去柯P家者有之，不投票者有之，當然還是會有人含淚投給國民黨一票，但比例應該不高。因為討厭民進黨是一回事，下架民進黨又是另一回事，如果下架後上來一個騙子，或上來一個蠢蛋，大多數人還是寧可讓民進黨繼續執政。也就是說，「下架民進黨」不可能成為一個能夠召喚群眾的政治任務目標，因為政治是需要考慮「取代性」的。所有人心底都清楚，如果換上去那個，比現在這個更差，那寧可忍受也不願更換，至少現在這種小日子還過得下去，除非賴副犯了大錯。
至於國民黨地方諸侯或地方派系是否會歸隊力挺呢？別鬧了，現在的地方派系，也得一層一層下去問選民的意願，誰顧得了黨中央那塊斑駁的招牌？地方政治人物，現在都是牛奶上的那層泡沫，選民意向才是牛奶。大家都是茫茫大海上的一葉扁舟，順風順水自己活著要緊，誰管得了你那條將沉的鐵達尼號？
這種「選民流沙化」、「藍軍自主化」的趨勢，對藍綠操盤手而言都是噩夢，但對台灣民主化而言卻是好事。就因為民意愈來愈如流水，那些宮廷密室的政治操作，最後都得面對支持者買不買單的考驗。所有一級政治人物，都得從基層民意中「長」出來，而不能由宮中長輩揠苗助長拉拔起來。郭董如果真的參選，那就會是檢驗藍軍選民自主化程度的最好機會，也將是國民黨徹底重組改造的一個機會。
買空賣空的XX大聯盟，全都可以休矣。搞定那個頭人，就能拉起一串粽子的美好時代，也早已一去不復返。都什麼時代了，還在唱「心串串，心蹦蹦，臉兒紅，都是為了你…」。自己的母雞不夠強，不管是你進他的夢中，還是他進你的夢中，結果都會只是一場夢而已。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄: [email protected]