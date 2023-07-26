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名家論壇》吳崑玉／買空賣空的XX大聯盟　永遠成不了事

▲民意愈來愈如流水，那些宮廷密室的政治操作，最後都得面對支持者買不買單的考驗。圖為國民黨主席朱立倫在全代會上高舉侯友宜的手造勢。（圖／記者葉政勳攝，2023.7.23）
▲民意愈來愈如流水，那些宮廷密室的政治操作，最後都得面對支持者買不買單的考驗。圖為國民黨主席朱立倫在全代會上高舉侯友宜的手造勢。（圖／記者葉政勳攝，2023.7.23）

文/吳崑玉

國民黨真的是個很奇妙的組織。這段子講過很多次了，滿清離開紫禁城的時候，八成有薩滿巫師對國民黨下過詛咒。要不國民黨怎麼老是辛辛苦苦爬到山巔，卻哈哈哈三聲大笑就跌下山谷？一直在重複輪迴著薛西佛斯的懲罰，不斷將巨石推上山頂，馬上又滾回山下。革命成功，軍閥掌權；北伐成功，中原大戰；抗日勝利，四年就被打到逃來台灣；2018大勝，2020大敗；2022又大勝，半年不到卻玩到自己半殘？

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自己的總統候選人只有15趴，卻還老想著整合民調比他高，口袋比他深的其他人，身段還像極了沒落的貴族，只能我當老大，你們只能被我整，合不合再說。只問一句，你們憑什麼當老大？母雞病雞啄米，還需要嚴刑重法來框住去扛母雞。視察防災演練，居然還能被聯合報拍成「眾卿平身」。母雞自己一點政治敏感度都沒有，黨中央口袋也沒郭董深，還想快速滿血復活？執行長自己跳上檯面來開開地圖砲，結果先砲轟自己的前同事，不敢轟後面那個大佬。而且這一鬧，才知道他人緣原來這麼差？邱毅、蔡正元、傅崑萁與他不合也就算了，連公認的挺馬藍，陳長文、林火旺、王尚智，也都為文或貼臉書點名批判。這一組絕配，連自家挺馬藍都整合不了，還想整合地方派系或其他系統？連自己黨內都整合不起來，還想整合他黨？未免也太「有夢最美」了點吧？！

這個黨，早已成了烏合之眾，早就黨不成黨。一個組織，要嘛像軍隊，上令下效，如臂使指；要嘛像社團，處處協調，凡事商量；要嘛像幫會，雖然各有山頭，互相不爽，但最後也有個大哥或話事人說了算。現在可好了，既沒有軍隊的紀律，也沒有社團的身段，還沒有幫會的威嚴。「勇者任其自進，怯者任其裹足，犧牲者犧牲而已，機巧者自為得意。賞難盡明，罰每欠當，彼此多有觀望，難得合作，同床異夢，各自為謀。」（1947年張靈甫上書老蔣語）。

更慘的是，這還只是檯面上的山頭林立，互不隸屬。黨中央與侯爺還錯認了形勢，以為又抱又親的逼回山頭站在身邊，搞定地方派系大佬，就能召回其支持者。殊不知，2016年換柱之後，原本「聽黨話，跟黨走」的死鐵深藍開始動搖，2018年集結成軍，開始有了自主意識，並且得到了成功經驗。別忘了，他們可是自動自發買高鐵票，在全國範圍內流動去挺韓國瑜的，連韓本人也不一定叫得動他們。韓國瑜只是自主化的深藍韓粉們拱出來的代表人物，一如當年「柯文哲現象」拱出的柯P。所以，723大戲之後，中時電子報調查，才會有60%的韓粉依然不想歸隊，依然在「等待果凍」。

但郭董真能滿足深藍韓粉們的期待嗎?其實是個問號。郭董如果進化得夠快，提出令人耳目一新的訴求，與治理國家的方案，也許真能吸引到離散的韓粉與深藍族群。如果郭董一宣佈參選便贏過侯爺，表達出大宅門二娘的志氣，「若能當選，一定會把國民黨給盤回來」，也不是沒有可能讓侯爺徹底崩盤。柯P腳下虛浮，郭董的鈔能力足以把他打回原形，也不是沒有可能直接吸走他的支持者。換句話說，郭董能依賴的，絕對不是傳統密室協商那種縱橫捭闔，也不必依賴大家協調好，靠民調決勝的「非綠大聯盟」或啥「執政大聯盟」。而是一種依賴選民自主意識的自由流動，由各家民調綜合出來的政治判斷，最後形成藍軍選民的廣泛棄保效應。那將是一種可怕的海嘯，俗稱「瘋狗浪」，一個月內打翻所有的老手操盤。

但這種狀況的前提，是郭董學得夠快，而且不出大錯。照過去經驗，實在很難樂觀。而且，郭董一出來獨立參選，各方的砲火都會開始排山倒海，四面八方向他射擊，祖宗八代都會被翻出來批判，屆時郭董頂得住嗎？

反過來看，如果郭董不出來選，深藍這些人會含淚去投侯爺嗎？恐怕很難。轉去柯P家者有之，不投票者有之，當然還是會有人含淚投給國民黨一票，但比例應該不高。因為討厭民進黨是一回事，下架民進黨又是另一回事，如果下架後上來一個騙子，或上來一個蠢蛋，大多數人還是寧可讓民進黨繼續執政。也就是說，「下架民進黨」不可能成為一個能夠召喚群眾的政治任務目標，因為政治是需要考慮「取代性」的。所有人心底都清楚，如果換上去那個，比現在這個更差，那寧可忍受也不願更換，至少現在這種小日子還過得下去，除非賴副犯了大錯。

至於國民黨地方諸侯或地方派系是否會歸隊力挺呢？別鬧了，現在的地方派系，也得一層一層下去問選民的意願，誰顧得了黨中央那塊斑駁的招牌？地方政治人物，現在都是牛奶上的那層泡沫，選民意向才是牛奶。大家都是茫茫大海上的一葉扁舟，順風順水自己活著要緊，誰管得了你那條將沉的鐵達尼號？

這種「選民流沙化」、「藍軍自主化」的趨勢，對藍綠操盤手而言都是噩夢，但對台灣民主化而言卻是好事。就因為民意愈來愈如流水，那些宮廷密室的政治操作，最後都得面對支持者買不買單的考驗。所有一級政治人物，都得從基層民意中「長」出來，而不能由宮中長輩揠苗助長拉拔起來。郭董如果真的參選，那就會是檢驗藍軍選民自主化程度的最好機會，也將是國民黨徹底重組改造的一個機會。

買空賣空的XX大聯盟，全都可以休矣。搞定那個頭人，就能拉起一串粽子的美好時代，也早已一去不復返。都什麼時代了，還在唱「心串串，心蹦蹦，臉兒紅，都是為了你…」。自己的母雞不夠強，不管是你進他的夢中，還是他進你的夢中，結果都會只是一場夢而已。



●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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