中秋送禮中西風味美食　伴手禮精選

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伊莎貝爾的奶黃流沙月餅，獨家黃金比例「皮餡比」，皮薄餡多的絕妙口感，一口咬下，包覆於綿密豆沙中的奶黃內餡如熔岩般流出，濃而不膩的好滋味於唇齒間留香，啜上一口回甘的茶品，在口中融合出幸福的滋味久久不能散去，常溫、冰鎮或加熱多種享受，每口都能吃到師傅的工藝與用心。
還有最台灣味的伴手禮，金鑽土鳳梨酥，嚴選本土鳳梨「台農2號」，酸中帶甜的豐富口感搭配扎實的果肉纖維，餅皮再以上等紐西蘭奶油製成的金黃外皮包裹，外酥內軟的口感是最能代表台灣的伴手禮之一。
另外，擁有忠實粉絲的中式經典不敗款的中式伴手禮的「皇樓」，擅長以新式中國元素製作精緻講究的漢式糕點，創立25年來在復古風潮中獨秀一枝，2023年中秋節，皇樓以「春江花月夜」為主題，延伸出不同色系與盒形的月餅禮盒。
皇樓招牌餅乾「桃酥-提子(葡萄)」榮獲2023年國際食品界米其林iTQi米其林「最高榮譽三星獎」的殊榮。桃酥係精選進口奶油與優質葡萄乾，烘烤時餅乾表面迸裂出不規則的美麗紋路，一口咬下那酥脆口感與獨特的古早味香氣，彷若回到兒時的美好時光。
中秋推薦經典款之一，皇樓港式經典月餅，特點在於精緻造型與真材實料，透過嚴謹的厚底子工法，焙製出皮薄餡豐、香甜油潤的酒店級口感。餅皮之好壞取決於糖青熬煉熟成度，糖青係用砂糖、新鮮酸性水果配合明火慢慢熬煉而成，並需儲存於陰涼空間兩、三個月之久，使糖膠經過水果的天然酵素發酵、拌粉成麵皮，如此方能製作出令人垂涎欲滴，讚不絕口的純正港式月餅。