東馬無國籍者身分夢魘　城市邊緣夾縫中求生存

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胡逸山對來訪記者說，這個問題在東馬既複雜又敏感，從地理位置與歷史溯源或能梳理頭緒。沙巴位於婆羅洲西北部，諸如古納（kunak）、仙本那（Semporna）、拿篤（Lahad Datu）、斗湖（Tawau）等東北城市，非常靠近菲律賓南部，這裡也是早期蘇祿王朝統治所轄區域，蘇祿族（Sulu）或巴瑤族（Bajau），以及終年居住在船上以海為家的海巴瑤（Bajau Laut）族群經常跨越蘇祿海遊走，沒有國界藩籬限制，更沒有所謂的國籍意識。
1970年代菲律賓南部動亂頻仍，產生很多流離失所平民，這群天生的海上蛟龍被迫以難民身分逃到沙巴，大馬政府的寬容懷柔態度，也是造成沙巴無國籍人士人口逐年攀升原因之一。
根據聯合國難民署定義，每分鐘就有20人因戰爭、迫害或恐怖行動而流離失所。無國籍者也被歸類為流離失所者，他們沒有國籍，不屬任何國家，沒有公民身分，無法享受醫療、教育或就業等權利。
無國籍狀態普遍來說是人們對特定群體歧視所導致，但東馬的無國籍人士問題顯非如此，其中涉及複雜歷史與人為因素，數十年演變更顯治絲益棼，不僅未理出頭緒，還愈理愈亂。
●人為國界藩籬
胡逸山分析，大馬政府從1970年代起的歷任政府，對這群來自菲律賓南部、幾乎都是信奉穆斯林的蘇祿族或巴瑤族群，採取寬容懷柔態度，但始終沒有給公民身分，這些難民迄今很多已是第二代、第三代甚至於第四代子孫，「都沒有任何身分證明文件」。
非政府組織「彩虹希望」（Rainbow of Hope）學校董事主席蔡威雄（Mark Chai）也認同胡逸山觀點認為，沙巴迄今每3個沙巴人中就有一名是無國籍人士，當年的確以難民身分逃到沙巴。時至今日，如有自稱從菲律賓跑到沙巴的「難民」，純粹是尋找更好工作機會的非法移民。
記者在當地人士陪同下，深入在地人鮮少踏入鄰近鄉村發展合作社（KPD）旁的樹叢空地「黑區」，這裡聚集大約100戶共約600名的無國籍人士，30歲的蘇祿族青年賈伊（Jai）獲悉記者來意，分別出示由沙巴州政府首長公署（JKM）核發「確實存在並在這個地方居住」證明文件，以及排行第四的弟弟賈米爾（Jamil）擁有俗稱難民證的IMM 13。
曾經於2018年被警察逮捕並遣送回菲律賓、2019年再「偷渡」回沙巴的賈伊無奈地說：「這張紙不是出生證明，只是證明有我在這個地球的存在，根本不能合法讓我居留，如果警察看到這份文件還是會抓我的。」
個頭魁梧的賈伊原本在大馬酒吧兼作打手圍事，曾擁有難民證，但被警察抓捕後當場剪卡，目前僅留存這張由沙巴州政府首長公署核發毫無作用的象徵性文件，「我昔日還夢想能申請有永久居民身分的紅卡，利用紅卡考駕照，增加工作機會，但老天連這個機會都不給我」。
●移民政策燙手山芋
藍色身分證（MyKad）對大馬人並不足為奇，無國界人士卻夢寐以求，擁有它無異是人生命運轉捩點。多數世代於沙巴的蘇祿族或巴瑤族僅有一張、由沙巴州政府首長公署核發「確實存在並在這個地方居住」證明文件，僅有少數擁有IMM 13，絕少數能成功再拿到紅色的永久居留證，如拿到暫時在大馬居住的青色身分證已難能可貴。
同樣是蘇祿族的43歲婦女魯斯娜（Rosnah）則是其中相當幸運的一名無國籍人士，她住在隔壁的「黑區」村落，今天過來拜訪同為蘇祿族友人，她雖開心地出示青色身分證，但5年更換一次，規費高達馬幣60令吉（約新台幣400元）。
魯斯娜說：「這筆費用對擁有合法身分的大馬人並非難事，只要努力工作即能獲取同等薪酬，但我們沒有身分，只能打『黑工』，報酬遠低於合法薪資，對於老闆盤剝，欲哭無淚。」
魯斯娜的坦率談話引發同桌蘇祿族魯穆英（Muin），以及他的蘇祿族、巴瑤族混血太太梅（Mai）的共鳴。梅說，她沒有先生的幸運拿到難民證，「我每天都要躲著警察，擔心被警察盤查或勒索，生活隨時面對恐懼，希望有一個屬於自己的地方可以安定生活」。
「當天我在工地打工，就在中午休息的時候，mata（警察）突然出現並盤查身分…我啥都沒有…也沒有俗稱難民證的IMM13，最後一再拜託，罰款馬幣500令吉，幸好沒有被關進移民局的扣留營『紅屋」』（rumah merah）遣返」，在建築工地打粗工的巴瑤族青年阿瑪德（Akmad）餘悸猶存地說。
即便東馬面對為數多達總人口1/3的無國籍人士殷切期盼，但大馬的移民政策仍牛步化或停滯不前。曾於2022年11月代表人民復興黨（Parti Warisan）參與全國大選、競逐沙巴州國會議員的楊顏殷說，大馬將難民分為持有難民證（IMM 13），以及沒有難民證的翠鳥卡（Kad Burung-burung）與人口普查證（Sijil Banci），這些證件由移民局、沙巴首長公署和國家安全理事會（MKN）頒發。
難民證主要提供給1970年代菲律賓南部動亂並逃亡到沙巴的難民，目前人數至少逾13萬名無國籍人士持有難民證。官方曾統計以2016年數據為例，說明持有難民證有5萬1645人、普查證有4萬7518人、翠鳥卡有3萬6892人。
不過，蔡威雄認為，這個數字會持續滾動，他們經常往返菲律賓南部，居無定所，即使常居亞庇、斗湖、仙本那或山打根的無國籍人士也經常搬遷，難有精確統計數字，坊間認為近東馬沙巴總人口的1/3，接近100萬人。
記者實際走訪過程中也與多位耆老訪談，多半認為錯誤的決策是導致移民政策搖擺不定而錯綜複雜主因。其中一位不具名耆老說，2019年就曾發生無法解釋「翠鳥卡」由來爭議，時任蘇拉曼區州議員的哈芝芝諾（Hajiji bin Noor）也為此槓上副議長阿莫阿都拉曼（Ahmad Abdul Rahman）事件。
根據楊顏殷分析，沙巴數十年來雖意識到這群無國籍人士或稱這群被國界藩籬束縛的「非法移民」，造成諸如治安、經濟、整體形象等負面社會資本，卻囿於政治內鬥或當地居民反對等因素，導致沒有辦法針對無國籍人士提出具體可行、符合人道救助的移民政策。
●淪為選舉工具的無奈
從沙巴過去選舉觀察，無國籍人士期盼屢屢落空，總是淪為政客競選工具或籌碼。東馬不願透露姓名的政治評論員指出，東馬昔日曾發生無國籍者大選前忽然拿到身分，一夜之間變成公民，條件就是要投票給特定執政聯盟，但當選舉結果揭曉，身分證被警方撤銷，聲稱那是假身分證，公民權歸零，重新回復無國界人士之身，變成無止盡的惡性循環。
熟悉東馬政治發展人士說，1990年代「身分證計畫」（Project IC）盛傳讓有諸多無國籍者或非法移民擁有身分證，登記為選民投票，這項計畫導致大批到沙巴的菲律賓南部穆斯林取得國籍，改變人口比例與政治生態，影響深遠。
這名評論員也以沙巴州政府原本要在2020年6月實施沙巴臨時准證（PSS）為例，說明政府欲取代遭外界詬病的難民證、翠鳥卡與人口普查證，解決無國籍者身分問題，但同年1月的金馬利（Kimanis）國會議席補選，這項沙巴臨時准證措施成為反對陣營「國民陣線」（Barisan Nasional）砲轟焦點，致人民復興黨補選失利，未能搶下議席。這項政策最終也在沙巴州政府以聽取民意為由取消。
時至今日的難民證依然無解，目前居住在大馬第三代巴瑤族的無國籍者諾瑪（Normah）說，政治人物出爾反爾，他們已移居數代於此，身分認同就是沙巴人，但始終被當成選舉工具，彷彿這是宿命，代代受困身分囚籠，命運交織離不開政治擺弄操作。
東馬這群無國籍人士僅能藏身暗處，「想要張身分證真的很難」！（編輯：陳惠珍/ 馮昭）1120726