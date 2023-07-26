杜蘇芮10級風暴風圈「完美閃過」台灣本島！專家曬1圖　網全驚訝

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氣象達人彭啟明也在臉書上分享杜蘇芮颱風的26、27日間的風力預測、24小時累積雨量預測兩張圖，並表示「有看懂這兩張圖的意思嗎？」仔細一看，會發現蘇芮颱風雖然在花東、恆春半島帶來驚人的降雨量，但是風力部分，在預測中竟僅有屏東與恆春半島、蘭嶼、綠島、金門等地，有機會出現10級平均風力與陣風。
粉專《觀氣象看天氣》也指出，若依此路徑，高雄、屏東、台南沿海陸地陣風約10~11級，有機會達停班標準，另外澎湖、金門起風的時間約在27日深夜至28日清晨，尤其金門將出現相當強的陣風。
除了26日稍早已宣布27日停班停課的花蓮、台東之外，粉專指出，雲林、嘉義風雨相對較小，會不會停班就看當地縣市政府怎麼決定。而許多人很關心的，這次的颱風會不會讓曾文水庫大補水？該粉專直言「目前看來幫助並不會太大」，但如果路徑往北修正，各地影響就會加大，反之就較小。
氣象局今（26）日下午16點30分發布的「陸上強風特報」也提醒，26、27日兩天恆春半島及蘭嶼、綠島易有10至11級強陣風，基隆北海岸、新竹以北、東南部沿海空曠地區及金門、馬祖易有9至10級強陣風，新竹以北地區、臺北盆地及東北部沿海空曠地區亦有較強陣風。明（27）日下午起南部沿海空曠地區及澎湖將有9至11級強陣風，請注意。
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