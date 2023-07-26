杜蘇芮颱風「海陸警齊發」！週三上午暴風圈觸陸　劇烈雨彈轟2天

杜蘇芮10級風暴風圈「完美閃過」台灣本島！專家曬1圖　網全驚訝

▲氣象局的杜蘇芮颱風「10級風暴風圈」的預報路徑，竟然完美閃過台灣陸地，引發熱議。（圖／天氣職人吳聖宇臉書）
▲氣象局的杜蘇芮颱風「10級風暴風圈」的預報路徑，竟然完美閃過台灣陸地，引發熱議。（圖／天氣職人吳聖宇臉書）

記者潘毅/綜合報導

杜蘇芮颱風持續朝台灣靠近，今（26）日已在花東地區降下致災性雨勢，這兩縣市也紛紛宣布自26日晚間至27日全天停班停課。不過天氣職人吳聖宇稍早也在臉書上貼出杜蘇芮颱風「10級風暴風圈」的預報路徑，結果發現竟然完美閃過台灣陸地，相關預測發出後，也讓不少民眾驚呼「真的有神秘力量守護台灣」。

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天氣職人吳聖宇今（26）日下午在臉書上發文貼出中央氣象局對「杜蘇芮颱風」10級風暴風圈範圍的預報路徑，他看完也忍不住驚呼「颱風核心最強風雨區，完美閃過台灣陸地的概念」。

▲杜蘇芮颱風的暴風圈今（26）日已經在下午3時觸陸，各縣市陸續宣布停班停課消息，稍早花蓮縣也宣布26日晚間6時至27日全天「停止上班上課」。（圖中央氣象局）
▲杜蘇芮颱風的暴風圈今（26）日已經在下午3時觸陸，各縣市陸續宣布停班停課消息，稍早花蓮縣也宣布26日晚間6時至27日全天「停止上班上課」。（圖中央氣象局）
氣象達人彭啟明也在臉書上分享杜蘇芮颱風的26、27日間的風力預測、24小時累積雨量預測兩張圖，並表示「有看懂這兩張圖的意思嗎？」仔細一看，會發現蘇芮颱風雖然在花東、恆春半島帶來驚人的降雨量，但是風力部分，在預測中竟僅有屏東與恆春半島、蘭嶼、綠島、金門等地，有機會出現10級平均風力與陣風。

▲氣象達人彭啟明也在臉書上分享杜蘇芮颱風的26、27日間的風力預測圖，僅有屏東、恆春半島、蘭嶼、綠島、金門等地，會出現10級平均風力。（圖／氣象達人彭啟明臉書）
▲氣象達人彭啟明也在臉書上分享杜蘇芮颱風的27日間的風力預測圖，僅有屏東、恆春半島、蘭嶼、綠島、金門等地，會出現10級平均風力。（圖／氣象達人彭啟明臉書）
粉專《觀氣象看天氣》也指出，若依此路徑，高雄、屏東、台南沿海陸地陣風約10~11級，有機會達停班標準，另外澎湖、金門起風的時間約在27日深夜至28日清晨，尤其金門將出現相當強的陣風。

除了26日稍早已宣布27日停班停課的花蓮、台東之外，粉專指出，雲林、嘉義風雨相對較小，會不會停班就看當地縣市政府怎麼決定。而許多人很關心的，這次的颱風會不會讓曾文水庫大補水？該粉專直言「目前看來幫助並不會太大」，但如果路徑往北修正，各地影響就會加大，反之就較小。

氣象局今（26）日下午16點30分發布的「陸上強風特報」也提醒，26、27日兩天恆春半島及蘭嶼、綠島易有10至11級強陣風，基隆北海岸、新竹以北、東南部沿海空曠地區及金門、馬祖易有9至10級強陣風，新竹以北地區、臺北盆地及東北部沿海空曠地區亦有較強陣風。明（27）日下午起南部沿海空曠地區及澎湖將有9至11級強陣風，請注意。

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