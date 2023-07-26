九合一大選確診者不得投票！60508人權益受損 監院促請2機關檢討
去（2022）年九合一選舉，依中央選舉委員會、中央防疫指揮中心考量疫情及選務人力，決議COVID-19非重症確診者不得外出投票，引發剝奪人民投票權爭議，監察院也立案展開調查，並於今年7月18日，通過監察委員紀惠容及葉大華所提調查報告，促請中選會及衛生福利部檢討改進，以因應未來重大傳染病發生，儘速研議相關措施，確保民眾投票權益。
記者林莞茜／綜合報導
監察委員紀惠容及葉大華指出，中選會及指揮中心111年11月8日宣佈居家照護受隔離之COVID-19非重症確診者亦不得外出投票，如違反者，將面臨政府制裁。但指揮中心又於111年11月18日記者會僅呼籲，對快篩陽性而未經醫師判定疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎者，勿外出投票，卻無須面對政府制裁。此種區別對待確診公民與僅快篩陽性公民，以決定得否外出投票之手段，是否可以防止COVID-19傳染病擴散以維護國民健康公益目的，備受外界訾議。
根據統計，投票日當天在隔離期間人數共計7萬9516人，有投票權者為6萬508人。居家照護隔離人數，約為確診人數99％，而依聯合國人權高級專員辦事處「應對2019 COVID-19指南」，限制人權的措施必須符合最小侵害手段及比例原則之檢驗，且不得是歧視性措施。指揮中心與中選會推托囿於當時疫情變化甚劇，以及選務人力、量能不足，卻對於欲出門投票之確診公民，未能進行細緻地比例原則及平等原則操作，作成合乎國際人權規範之行政裁量。因此監察院要求，衛福部與中選會允應鑒往知來，與有關機關及早因應規劃，對於未來罹患傳染病而須隔離之公民，如何確保其投票權之課題。
另外，調查委員紀惠容及葉大華亦指出，居家照護之非重症確診者如果於111年11月26日外出投票，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，將面臨最高2年有期徒刑之刑責。惟指揮中心卻於111年11月8日記者會上傳遞錯誤訊息，以違反者將依傳染病防治法裁罰20萬到100萬，並經同年月中選會新聞稿引述。如何強化防疫相關規定正確適用與理解，並傳遞正確訊息，衛福部與中選會也應一併檢討改進。