名家論壇》黎榮章／金溥聰幫侯友宜加分了嗎？

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而侯近一個月來的聲量次高點是7月4日，這個時間點是金溥聰加入團隊之後，他接受專訪喊出「當選就恢復4個月兵役」的隔天。引發民眾黨主席柯文哲批侯「不要說4個月，兵役1年也不夠」，這一來一往的政策攻防，讓侯友宜4日的單日網路聲量突破3.5萬則，但當日聲量卻沒有先前校園演講時被批評的聲量高。總體而言，侯友宜在628宣布延攬金溥聰，不管是當天或之後幾天，他的網路聲量都未有太大起色，維持在1萬筆出頭；金加入後，侯的聲量高點也是因為他兵役政策失言引起，並非基於金溥聰的協助。
國民黨剛結束的723全代會，被外界稱是「史上最冷清」，事實上在全代會之前，金溥聰就積極以競辦執行長身分走訪地方，拜會藍營各地方山頭，大打團結牌，希望在全代會上營造全黨一心的氣勢拉抬選情。不過透過大數據觀察可發現，不管是臉書政治立場親藍的粉專，還是藍營黨公職的粉專，侯友宜聲量仍是負面大過於正面，整題而言，在藍營社群當中和侯友宜有關的討論，侯的正面聲量有1.2千多則，負聲量卻有3.5千則，好感度只有0.35。顯然藍營內部對於侯團隊的整合努力尚不領情，也難怪723全代會不少黨代表選擇未出席，現場座位都沒有坐滿。
畢竟，侯友宜過去一直與國民黨保持距離，高雄市前市長韓國瑜的支持者，對侯2020年未全力相挺仍難釋懷，且金溥聰一上任就為了「換侯」議題槓上藍委鄭麗文、前立委蔡正元、邱毅等，更加深黨內嫌隙；如今就算金溥聰放軟身段拜會地方山頭，雲林縣長張麗善也很給面子，呼籲黨已提名侯，「我想大家心要收回來了」，但就算傷口癒合了還是會留疤，侯友宜須謹慎面對。
進一步觀察藍營黨公職臉書粉專，看他們提到侯友宜的貼文，可發現近一個月臉書公開文章提到侯友宜的比例少之又少，只有110篇，不到全體黨公職發文量（1813篇）的十分之一；且分析來源就可發現，這些提到侯友宜的貼文，全都集中在幾名特定人，藍委游毓蘭第一，一個月內提到侯友宜19次，其次是新北議員陳偉杰9次，第三是黨主席朱立倫8次，可見目前「全黨挺侯」只是表現說說，而非實際行動。
國民黨整合路迢迢，韓國瑜雖出席全代會，但鴻海創辦人郭台銘又「重出江湖」，在國民黨選情相對艱困的南部地區，許多國民黨立委參選人都樂於與郭同框、邀郭站台。因此金溥聰一方面要拜會地方山頭，二方面又要防堵小雞向郭靠攏，從這一個月來的各種大數據分析數據顯示，侯的聲勢、好感度都不容樂觀，黨內公開支持侯的聲音少之又少，國民黨全代會後能否贏來轉機，尚有待觀察。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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