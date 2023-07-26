繼台美貿易倡議 台英宣布深化貿易關係、三大領域展開協商
行政院政委暨經貿談判辦公室總談判代表鄧振中與英國商業暨貿易部副部長何德森（Nigel Huddleston）於今（26）日召開視訊會議，就台英如何進一步增進雙邊經貿關係交換意見，並於會中達成共識，雙方宣布正式啟動「深化貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership，ETP），並將選擇包括投資、能源與淨零碳排及數位貿易三大領域展開協商談判。
記者陳威叡／台北報導
經貿辦說明，英國為世界第六大經濟體，自2020年脫歐後，積極拓展對外雙邊經貿關係，除了延續歐盟對外貿易協定網絡，也透過各種途徑，與其主要貿易往來國家就共同關切的貿易議題，共同調和彼此的貿易政策與規則，以建立長期性貿易夥伴關係。
經貿辦說，截至目前為止，英國已經與印度、泰國等國家展開「深化貿易夥伴關係」諮商工作，台灣則是英國第三位ETP諮商國家。
經貿辦指出，台英雙方規劃，將儘速先就投資、能源與淨零碳排及數位貿易三大領域展開協商。在投資領域方面，雙方為共同建立公平競爭的投資環境；在能源領域合作應對氣候變遷與推動去碳化；在數位貿易領域共同提升可信賴的資料流動與保護。
鄧振中表示，近年來政府致力推動與國際接軌，受到國際社會高度重視，加上我國半導體產業在國際供應鏈的關鍵地位廣受重視，因此整體國際經貿關係已大幅改善。在我國與美國完成台美首批貿易協定後，現又有英國以具體行動與我方進一步深化雙方關係，樂見此項進展，並預期將會有豐碩成果。