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范逸臣唱《粽邪3》主題曲！錄音室爆「怪事」接連發生

▲范逸臣為《粽邪3：鬼門開》獻唱主題曲，錄音室爆發「怪事」接連發生。（圖／華影國際）
▲范逸臣為《粽邪3：鬼門開》獻唱主題曲，錄音室爆發「怪事」接連發生。（圖／華影國際）

記者黃雅琪/綜合報導

恐怖片《粽邪3：鬼門開》今（26）日釋出「鍾馗篇」幕後花絮，公開演員跟著宗教顧問陳貫豪法師，上課學習科儀的畫面；導演廖士涵表示，只要拍到有上吊、屍體的戲，他都會找陳法師來現場「除煞」。飾演鍾馗化身的李興文與獻唱主題曲〈思念〉的范逸臣，兩人在演出和錄音過程都有怪事發生，像是感應到「神祕力量」、錄音過帶子時屢次中斷、歌曲自動重播等，都為本片增添神祕色彩。

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▲《粽邪3：鬼門開》開拍前，李興文跟著宗教顧問上課學習跳鍾馗的相關科儀。（圖／華影國際）
▲《粽邪3：鬼門開》開拍前，李興文跟著宗教顧問上課學習跳鍾馗的相關科儀。（圖／華影國際）
飾演歌仔戲團「藝華園」團長的李興文，因為兒子張庭瑚陷入危險，曾師承法師門下和陳博正為同門師兄弟的他，決心「化身鍾馗」救出兒子。李興文表示，扮演馗爺涵蓋許多不成文的禁忌，包括畫鍾馗妝時禁止說話、回頭，以及勾臉儀式後不能叫本名，他在片場也有感應到難以解釋的「神祕力量」，但因為鍾馗是極具正氣、掃蕩群魔的神明，因此最終有順利完成拍攝。

▲《粽邪3：鬼門開》李興文為救兒子張庭瑚化身鍾馗扮相。（圖／華影國際）
▲《粽邪3：鬼門開》李興文為救兒子張庭瑚化身鍾馗扮相。（圖／華影國際）
▲《粽邪3：鬼門開》李興文（左）是陳博正的同門師弟。（圖／華影國際）
▲《粽邪3：鬼門開》李興文（左）是陳博正的同門師弟。（圖／華影國際）
范逸臣、任中強共同演唱電影主題曲〈思念〉，歌曲已經在數位平台上架了！身為作曲兼製作人的任中強，回憶在創作過程中發生很多沒遇過的怪事：「先是過帶子時屢次中斷，歌曲在錄音室突然自動重播，還有製作整首歌中遇到的特殊感應，都賦予這首歌更多能量。」歌曲結合范逸臣、任中強各自擅長的搖滾與傳統京劇唱腔，編曲融合民俗樂器和傳統戲曲元素，增添復古又詭異的氛圍。《粽邪3：鬼門開》8月25日上映。

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