李昇基老婆李多寅《戀人》演自己愛情故事！無畏風波就是愛另一半
韓劇《戀人》由南宮珉、安恩真主演，該劇還有一位話題演員李多寅，她與李昇基結婚後首部開播的戲劇作品就是《戀人》，亦為這部戲增添不少話題。劇中，李多寅飾演安恩真的閨密，與戀愛腦安恩真不同的是，她深愛著未婚夫李學周，儘管經歷無數風波，依然信任與深愛對方，這樣的角色設定讓不少網友表示：「這不就是李昇基和李多寅的愛情故事嗎？」、「李多寅古裝真的很美，期待播出！」等留言。
記者陳雅蘭/綜合報導
《戀人》劇情講述經歷丙子戰爭後，對婚姻與戀愛不抱任何期望的神祕男子李長賢（南宮珉 飾），因緣際會下遇到以自我為中心，堅信世上所有男人都愛自己的柳吉彩（安恩真 飾），個性迥異的兩人意外擦出戀愛火花，是一部在亂世下錯綜複雜的古裝愛情劇。
被問到相隔多年再接演古裝劇的原因，南宮珉表示：「在第一次讀劇本時，就覺得故事內容很有趣，也很好奇金成勇導演會如何執導，腦海中已經浮現了許多想像畫面，作為親自參與拍攝的演員，我個人非常期待這部作品，特別是我們到了韓國各地進行拍攝，劇中有很多美麗的場景和景色，也有很多男女老少都會喜歡的要素，希望大家多多收看。」
女主角安恩真則說：「在讀到劇本的那瞬間，馬上就能聯想到壯觀的故事背景，而且看到吉彩的成長故事後，我覺得自己也能透過她成為更成熟的演員，我也相信劇中闡述的愛、思念、友情、親情等多種情感，都能敲擊男女老少的心。」《戀人》8月5日起，每週六、日在中華電信MOD、Hami Video獨家播出。