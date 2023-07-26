控保母虐死女兒大逆轉！雕博刪文再嗆聲：誰翻車都還不知道
網紅「鳳梨」吳泓逸的友人彫博，2021年間指控蔡姓保母虐死自己11個月大的女兒，事後除了「鳳梨」在網路上痛罵保母外，彫博更找人到對方家中狠甩多個耳光，網友亦動用私刑正義，在保母住處狂撒冥紙，經過2年調查後，橋頭地檢署認定因彫博吸毒，才會導致女兒受副作用影響跌倒身亡，對此，稍早彫博在臉書上PO文怒嗆，公道自在人心，一切交給律師團處理。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，事件發生在前年10月14日，彫博將女嬰送到保母家後，因頭部重創送醫急救，但最終於隔天凌晨宣告不治，網紅「鳳梨」得知消息後，立刻在臉書粉專指控保母，引發網友動用私刑，當晚便出現數十人在保母家門口丟雞蛋、撒冥紙。
今天檢方調查結果出爐後，彫博在臉書表示，「我抽K跟在保母家出意外有何關聯？你們一開就想用這招，但沒想到判決那麼扯，變成不起訴處分，踩我這點，以為就無罪脫離關係，真的有那麼簡單？」，不過文章曝光沒多久後，留言功能隨即遭關閉，後續全篇更被刪除。
稍早彫博再於臉書怒嗆網友，「公道自在人心無聲勝有聲，事情終究還沒結束，真相會水落石出，隨便大家如何評論，我不需要關版，以為這樣操作可以殺人沒事？讓風向變成我害的?這場官司真的有的打了，一切交給律師團，上一篇文是我情緒文，我真的不需要跟你們嘴來嘴去誰翻車都還不知道」。
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