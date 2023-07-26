Darren邱凱偉一家三口曝光 2歲兒「不剪長髮」被誤認是女孩
Darren邱凱偉帶老婆ViVi（曾威菱）、2歲兒子Travis拍攝全家福影像慶祝父親節，一向走尊重孩子發展路線的Darren與ViVi，沒有刻意剪過Travis的頭髮，長髮的Travis也常被誤認成女孩，這次其中一套造型還幫Travis綁了麻花辮，開始也是邊哄邊綁，最後Travis自己也很喜歡這個辮子，開心地跑來跑去擺POSE，這可愛的樣子要不被認成女生也太難，Darren笑說：「我生的是兒子大家別搞錯。」
記者羅凌筠/綜合報導
而Travis長髮造型也像極了Darren在浪花兄弟時期的造型，讓大家直呼是「大小浪花」，Darren笑說Travis還真的滿會唱他的主打歌曲《你是我的OK蹦》。Darren夫妻讓Travis自然留著頭髮，日後要什樣的髮型讓他自己決定，有個性的Travis也不太讓其他人動他的頭髮。
攝影公司感受到Darren家庭成員間的好感情，所以此次新攝影棚啟用，特別邀請一家人來體驗拍攝，希望可以將這些可愛的互動瞬間留存下來。知道Darren喜愛重機，所以這次也特別為了Darren一家人準備了露營風背景，讓夫妻倆在與兒子玩耍嬉鬧歡樂氣氛中，留下上學前的美好家庭回憶。
拍攝當天共換了3組不同造型，為了讓小孩子可以好好拍照，現場準備了不少道具，希望能讓Travis好好看鏡頭，攝影師也使出十八般武藝吸引目光，Darren跟ViVi笑說，「這真是我們輕鬆的時刻，有人幫我們把我們日常最常做的工作做完了，接下來讓Travis拍獨照好嗎，讓我們可以休息久一點。」ViVi也笑說：「請常找我出來拍照好嗎？」