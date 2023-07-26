《機智》CP黃柏峰激吻馮容潔 霸氣宣言：被看到有什麼關係
LINE TV、TVBS喜劇《機智職場生活》本周劇情又放閃光彈，大談辦公室地下戀情的川咪CP「劉川楓」黃柏峰、「咪寶」馮容潔，在公司角落親密擁吻，黃柏峰更霸氣宣示：「被別人看到就看到，有什麼關係！」甜蜜指數直奔全糖。對於高甜戲碼，馮容潔透露自己也很喜歡其中幾場公司放閃戲，同時補充：「在演技上，一方面要小心被同事抓包，不能表現出『很厭惡』，又要有『欲拒還迎』的感覺，還滿挑戰的。」
記者羅凌筠/綜合報導
不同於其他CP情路順遂，紀欣伶在劇中則是「愛錯人」，先喜歡上了「大猩猩」王新凱，後來才發現原來他有女朋友，讓她當場心碎，躲到公司外痛哭，意外被「小胖」鄭豐毅撞見關心，面對溫暖的問候，紀欣伶直飆眼淚，後續坦承失戀：「是我自作多情吧。」至於現實生活中，有沒有經歷過這樣痛徹心扉的失戀？紀欣伶笑說：「我覺得如果沒有失戀過，那就沒有青春了！」
她透露上一次失戀時，自己會哭、不吃飯、找朋友聊天，聊著聊著眼淚就掉下來，但後來找到走出情傷的方法，就是「一直跳舞」，紀欣伶表示：「因為我很喜歡跳舞，所以我在跳舞時會非常投入，就不會想到失戀這件事，會變得很開心，另外多跟朋友出去不要一個人、手機戒斷一下，因為大部分的焦慮、憂鬱都來自手機，而且戒斷一下你就看不到那個人的東西，可以讓你自己拉回生活軌道一點。」
《機智職場生活》LINE TV 每周一、周三晚間8點網路播出。TVBS劇在一起YouTube頻道每周二、周四晚間9點半，TVBS 42頻道每周六晚間10點準時播出。