杜蘇芮強勢襲台！最南端墾丁「大雨猛下樹狂晃」 現場畫面曝光
中颱杜蘇芮的暴風圈已經開始影響台灣各地，其中包含高雄、台南、台東、花蓮、屏東、澎湖皆已經宣布27日停班停課，金門則是27日下午才放颱風假。首當其衝受到暴風圈強烈影響的台灣最南端墾丁，目前也下起大雨，當地公園的路樹也隨強風搖晃。
記者潘毅/綜合報導
墾管處Youtube直播鏡頭中，可以看見墾丁大街晚間22點多正下著滂沱大雨，現在當地風勢也相當強勁，公園路樹也不斷搖晃、電線杆的電線也不斷被一陣陣強風吹動。
中央氣象局於晚間20點55分布豪雨特報，其中包含花蓮縣為超大豪雨；屏東縣、台東縣、宜蘭縣山區為大豪雨影響範圍；高雄市、南投縣、新北市有豪雨發生；基隆、台北、桃園則為大雨警報。
氣象局指出，受到杜蘇芮颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(26日)晚至明(27)日花蓮縣地區有局部大豪雨或超大豪雨，臺東縣(含蘭嶼、綠島)地區及宜蘭縣、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市、臺中市、高雄市、南投縣山區及宜蘭縣、屏東縣地區有局部大雨或豪雨，桃園山區及臺北、新北、基隆、高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。超大豪雨地區：花蓮縣。大豪雨地區：屏東縣、宜蘭縣、臺東縣。