杜蘇芮颱風「11縣市炸雨彈」！全台分區重點一次看 預測雨量出爐
杜蘇芮颱風來勢洶洶，中央氣象局持續發布海上、陸上警報，由於今（27）日是杜蘇芮颱風距離台灣最近，因此影響最為劇烈，11縣市今天一早也發布豪大雨特報，以南部地區、花東地區的雨勢最為明顯，民眾非必要盡量減少外出！而中央氣象局也整理全台分區重點，帶您掌握度蘇芮颱風最新影響程度。
記者張嘉哲/綜合報導
中央氣象局表示，中度颱風「杜蘇芮」暴風圈26日下午3點觸陸後，氣象局持續發布陸上、海上颱風警報，彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、屏東、恆春半島、澎湖皆納入陸上警報範圍。氣象局表示，東半部今（27）日風雨持續，南部、澎湖則明顯增強，須特別留意。
而除了南高屏、花東地區嚴防強風豪雨之外，北部馬祖慎防強陣風；金門則是先慎防強陣風，週五起風雨會開始變強；中部地區則是注意間歇式風雨。氣象局表示，杜蘇芮一直處在台灣南方，台灣盛行偏東風，因此把大量水氣帶到東半部，所以花蓮、台東有大豪雨出現。
中央氣象局提到，南部地區27日風雨明顯增強，屏東上午可能出現11級陣風，到了下午或入夜後，台南、高雄能感受到強陣風，可能出現10級陣風，而雲林、嘉義沿海鄉鎮的風力也會明顯增強。至於澎湖，當天入夜後風力增強：金門則是到28日颱風接近時，也能感受到風力增強，民眾要及早做好防颱準備。
中央氣象局（27）日早晨針對多個縣市發布豪雨特報，民眾防颱作業千萬不要輕忽！
📍超大豪雨特報：屏東縣山區、花蓮縣、臺東縣山區
📍大豪雨特報：宜蘭縣山區、臺東縣
📍豪雨特報：新北市山區、臺中市山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、蘭嶼綠島
📍大雨特報：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市山區、高雄市