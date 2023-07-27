福原愛、江宏傑離婚後事業差很大！她身價跌領時薪 他代言吸千萬
江宏傑、福原愛兩人是在2021年7月時正式離婚，昨（26）日江宏傑因受不了前妻失聯整整1年時間，因此預計要在今（27）日在日本舉行記者會向福原愛開戰。其實，正式離婚前，福原愛就被爆出疑似婚外情醜聞，讓福原愛的形象一落千丈，不僅成為日本去年身價暴跌女星冠軍，如今還只能出租名下的3億豪宅，狀況可以用慘烈來形容。反觀江宏傑，縱使面對離婚與家務事鬧上檯面的風雨，他一直秉持著平和態度，努力賺錢養家，不僅讓他代言滿滿，粗估吸金近千萬，錄製了節目也都有不錯的評價。
記者吳雨婕/綜合報導
福原愛自從遭爆出疑似不倫戀的醜聞後，形象大傷，人氣在日本、大陸都下滑嚴重，她將事業重心轉往大陸後，時常在微博、抖音等社交平台上與粉絲互動，但依舊難以拯救不斷低落的人氣。
雖然去年福原愛想靠著當球評試水溫，沒想到卻被日網狂轟「噁心」，去年底時日媒《Flash》還報導，福原愛成了身價暴跌女性榜第一名，從「國民偶像」跌落神壇。日前福原愛則是被爆料，她受聘親森大學客座講師，卻只能領時薪，先前買的3億豪宅，迫於生活壓力，也只能將其出租，生活可以說是大受影響。
至於江宏傑方面，無論是在與福原愛離婚時，還是去年7月福原愛快閃來台後失聯，他都希望能動之以情，在社群媒體上喊話，受訪時談到福原愛也都僅是點到為止，讓外界對他的好感度直線上升。
今年3月時就曾統計，江宏傑當時手上就已經手握5個代言，粗估吸金近千萬，努力賺錢養家，除了代言外，他也已經參與運動實境節目《全明星運動會》，連著4季都擔任紅隊領隊，在節目中正面、陽光的形象深植人心。