杜蘇芮颱風「風雨越晚越強」！中南部市長明早尷尬了 原因曝光
杜蘇芮颱風今（27）日最靠近台灣，因此影響最為劇烈，中央氣象局稍早陸上警戒新增苗栗縣，一共已經有14縣市列入警戒範圍。臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼文表示「南台灣下午、傍晚風雨還會更增強，周五中南部完全脫離颱風環流影響，至少要等到中午，讓中南部的縣市長們明天早上會比較尷尬一點」。
記者張嘉哲/綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風過去5小時偏北進行，已經進入巴士海峽了，開始進行組織重整階段，隨著颱風逐漸加速，預計傍晚進入台灣海峽南部，南台灣上午起開始會漸漸感受到風雨，到了下午、傍晚風雨還會更增強，別因為目前無風無搖就出門亂跑囉！」
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提到「因為過去一段時間走的太慢，如果今天偏北幅度稍微明顯一點，明天中南部完全脫離颱風環流影響，至少要等到中午了，除非颱風今天加速追趕歷史曲線，不然明天上半天中南部縣市長們會比較尷尬！」
中央氣象局則表示，今日花東降雨持續，東半部雨勢一陣一陣，且伴隨短延時強降雨，恆春半島、屏東降雨增強，其他地區有短暫局部降雨，而今天下午到晚上，颱風移動到台灣西南側海面，南部降雨明顯增強，今天深夜到凌晨颱風往金門、澎湖移動，東半部雨勢就會稍微趨緩。