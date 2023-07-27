帝爺公蛇出現了！「連續44年紀錄」沒中斷 躲桌底廟方超驚喜
南投縣名間鄉天受宮俗稱「帝爺公蛇」的大頭蛇，已經連續43年在端午節前後現身，結果今年卻未如期現身，讓民俗專家認為，這恐怕是台灣將會有大事發生。不過，根據最新消息指出，端午節過後一個月，「帝爺公蛇」再度現身天受宮，讓廟方又驚又喜，也代表「帝爺公蛇」連續44年都現身，記錄並未中斷。
記者張嘉哲/綜合報導
今年原先傳出「帝爺公蛇」的靈蛇並未在端午節現身，民俗專家廖大乙就提到，站在科學角度而言，有可能因棲地環境改變或人為活動的足跡過於頻繁等原因，導致靈蛇沒有在端午期間造訪天受宮，但以宗教、民俗觀點而論，便可作為氣場變動的一種指標，加上圓山飯店龍身斷裂，都象徵著台灣將有大事發生，下半年可能將面臨更多的不測風雲，要多加注意。
而當時天受宮主委也出面陳政雄表示，過去也有遇過「帝爺公蛇」端午節過後10多天才現身的情況，雖然現在還沒有出現，但相信神明自有安排，紀錄是否會被打斷仍言之過早，而如今過去一個月終於現身，也讓廟方又驚又喜。
根據《自由時報》報導，近日杜蘇芮颱風來襲，天受宮廟方正在準備防颱，沒想到意外發現帝爺公蛇現身，就躲在供桌底下，蛇身長約200公分，讓廟方又驚又喜，帝爺公蛇現身的紀錄也延長到了44年。